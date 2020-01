Torra rep l'aval dels partits independentistes per seguir com a president de la Generalitat

L'independentisme i el Govern català volien donar una resposta immediata a la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar el president de la Generalitat. Per aquest motiu ahir Quim Torra es va sotmetre al Parlament i va rebre el suport dels tres partits independentistes. El cap de l'executiu català no va aconseguir moure el bloc constitucionalista i el PSC –malgrat l'apropament del PSOE i ERC de cara a la investidura de Pedro Sánchez a Madrid– va votar en contra de la ratificació, com el PP. Els comuns es van abstenir i Cs no va participar en la votació.

D'altra banda, en una votació separada, la cambra parlamentària va rebutjar la resolució de la JEC per una majoria encara més àmplia perquè el grup de Catalunya En Comú Podem aquí va sumar els seus vots als dels independentistes. Aquests van ser els resultats de les votacions, que van tenir lloc poc abans de 2/4 de 10 de la nit i després de cinc hores de debat parlamentari. El bloc independentista també va aprovar que el Parlament denunciï la «causa general contra l'independentisme», i exigeixi la fi de la «repressió», a més de reconèixer el dret a l'autodeterminació de Catalunya, un punt que Cs diu que recorrerà.

El ple també va acordar demanar l'amnistia dels presos, el «lliure retorn dels exiliats», la «plena garantia» en l'exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans de Catalunya, i la «necessitat» d'impulsar un Acord Nacional per defensar-ho. El text aprovat també dona suport als eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín (JxCat) i Oriol Junqueras (ERC), perquè exerceixin «plenament i en llibertat» les seves funcions polítiques, en compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

El debat va començar amb la intervenció de Torra. El president de la Generalitat va anunciar que «desobeirà» la decisió de la JEC si el Parlament l'avalava, perquè «la desobediència davant els atacs a la democràcia» és, va afegir, una «obligació». «Ha arribat l'hora de plantar-nos», va sentenciar. JxCat, ERC i la CUP van presentar la proposta de ratificació, que, finalment, va aprovar la cambra.

El president de la Generalitat va instar tots els actors de l'independentisme a participar en un espai on puguin debatre i pactar la negociació que es pot obrir amb el Govern central un cop sigui investit president Pedro Sánchez.

En la seva intervenció en el ple extraordinari del Parlament convocat per respondre a la resolució de la JEC, Quim Torra va fer una nova crida al sobiranisme a actuar «amb unitat estratègica i no deixar d'abonar el terreny de la divisió», amb referència, sense esmentar-ho explícitament, a l'abstenció dels republicans en el debat d'investidura al Congrés dels Diputats, a Madrid.

L'apel·lació arribava pocs dies després del pacte entre ERC i PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez, que inclou una taula de negociació entre Govern central i Generalitat i que ha estat criticat per JxCat i CUP. Si bé el mateix Torra ja va deixar clar que no assumia aquest pacte acordat entre ERC i el PSOE, aquest dissabte va instar «tots els actors de l'independentisme a participar d'un espai on puguem debatre què i amb quines condicions el president i el Govern poden negociar amb el Govern espanyol».

Torra assumia així la proposta que va llançar divendres l'expresident català Carles Puigdemont de crear una taula només entre forces independentistes per afrontar junts la negociació amb l'Estat. Al seu entendre, la cambra catalana ha de «demostrar que és un Parlament i no un organisme autonòmic sense cap mena de valor polític».