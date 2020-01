14 carreteres tallades a Catalunya a causa d'inundacions i despreniments per la borrasca

Un total de 14 carreteres estan tallades a Catalunya per inundacions o despreniments provocats pel temporal Glòria a l'hora de tancar aquesta edició. Els talls se situaven a les províncies de Girona i Barcelona, segons que ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

La circulació de vehicles continuava tancada la C-35 al seu pas per Hostalric, una localitat que ha estat molt afectada pel temporal de pluja i el vent de l'última setmana a la zona del Mediterrani.

La resta de vies tallades a causa dels efectes del temporal Glòria són petites carreteres comarcals de la xarxa viària secundària, tres a la província de Girona i una desena a la de Barcelona.

Per contra, la C-31 al seu pas per Torroella de Montgrí ja va poder tornar a la normalitat, com ha passat a la resta de car-reteres principals afectades pel temporal.

La normalitat també va tornar ahir als rius. Protecció Civil també va desactivar el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) en considerar que ja s'havien normalitzat els cursos habituals.