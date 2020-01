Romeva defensa que només el sistema judicial ha decidit treure l'escó a Torra i reclama una «mirada més global»

L'exconseller empresonat Raül Romeva ha defensat que només el sistema judicial ha decidit treure l'escó al president de la Generalitat, Quim Torra. "No ho ha fet ningú més que una part del sistema judicial espanyol que té l'objectiu de desmantellar una proposta política que l'incomoda", ha dit en una entrevista a TV3 gravada amb vídeo des de Lledoners. Però Romeva ha volgut posat l'accent en el fet que el "prioritari" és tenir una "mirada més àmplia i més global". Pel que fa als no independentistes, Romeva ha apostat pel diàleg malgrat les "discrepàncies". "Vinc de la cultura de resolució de conflictes. No hi ha cap conflicte al món que no s'hagi resolt al voltant d'una taula", ha afegit per després assenyalar l'amnistia com una "molt boina manera" per reconduir la situació.

L'exconseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat ha parlat de "persecució judicial" a l'independentisme, des "d'una part del sistema judicial espanyol", contra ell i la resta de presos i també, ara, contra el president de la Generalitat.

"No oblidem mai qui inicia la persecució judicial del president Torra i per què. No oblidem mai qui decideix, vulnerant les seves competències, treure-li la condició de diputat; no ho ha fet ningú més que una part del sistema judicial espanyol que té un objectiu que és desmantellar una ideologia, una proposta política que l'incomoda", ha defensat referint-se a l'episodi que ha fet trencar la confiança entre JxCat i ERC i que ha portat Torra a anunciar eleccions després que el Parlament aprovi els pressupostos.

L'exconseller s'ha referit a aquestes discrepàncies dins l'independentisme considerant que "és normal que hi hagi debat", fins i tot dins d'una mateixa formació política, però ha assenyat que allò prioritari és que hi hagi una "mirada més àmplia i més global".

En referència a les compareixences dels polítics presos a la comissió del 155 del Parlament, Romeva ha lamentat que Cs, PSC i PPC no aprofitessin per intercanviar impressions. "A mi m'hauria agradat i ho hagués considerat, fins i tot, un gest d'una certa humanitat. Ningú ha d'entendre que el fet que vagis a parlar amb algú signifiqui que li estàs donant la raó", ha afegit.

En l'àmbit més personal i sobre la seva relació amb la presó, Romeva assegura que l'ha fet "més fort i més resilient en el sentit personal i fins i tot polític". Així mateix, ha remarcat la "humanitat" que es viu a la presó i la bona relació amb les persones que en formen part. Des d'interns, funcionaris i equips directius.