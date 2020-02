Els partits es culpen per la corrupció mentre el Govern presumeix d'aturar-la

Els partits catalans es van culpar els uns als altres dels casos de corrupció a les institucions durant el debat monogràfic celebrat ahir al Parlament, en què algun d'ells va considerar com «engegar el ventilador», si bé el Govern va presumir d'haver-la aturat amb diverses mesures.

El Parlament va celebrar un debat monogràfic sobre la lluita contra la corrupció, sol·licitat per Ciutadans (Cs), després d'haver estat ajornat en diverses ocasions, primer per la borrasca Glòria i després per la crisi entre JxCat i ERC.

La portaveu parlamentària de Cs, Lorena Roldán, va acusar el Govern d'«utilitzar enfrontaments, banderes i divisió» amb l'única finalitat de «tapar la cor-rupció», i va dir que «a Catalunya qui ha tocat poder l'ha fet servir per ficar la mà a la butxaca dels catalans». Roldán es va centrar a apuntar principalment a l'espai hereu de Convergència i, en menor mesura, al PSC, i va recalcar que «la llista dels casos de corrupció hauria de pesar com una llosa en tots els partits que han governat a Catalunya».

El Govern, per la seva banda, va assegurar que des de fa diversos anys i des del principi de legislatura no s'ha produït cap nou cas de corrupció a la Generalitat, cosa que atribueix en gran part als instruments posats en marxa per prevenir-la, com les bústies d'anònims i la protecció dels alertadors. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir «rigor» en parlar de corrupció, i allunyar «la falsedat, la demagògia» i la temptació de fer un tot amb casos diferents, a més de lamentar que Cs «vulgui vulnerar la presumpció d'innocència».

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va acusar també Cs de «fer un mal servei a les institucions generant un clima de falsedat», i va remarcar: «Intenten qüestionar aquest Govern, però no hi ha hagut ni un sol cas de cor-rupció a la Generalitat des que va prendre possessió».

Des de les files de l'oposició, el diputat del PSC Jordi Terrades va acusar «els predecessors» de JxCat de «considerar el país i les institucions com si fossin de la seva propietat», i va indicar que «part del problema» de la corrupció a Catalunya té el seu origen en aquest fenomen.

La portaveu de Catalunya en Comú Podem, Susanna Segovia, va coincidir-hi dient que «la cor-rupció va arribar a convertir-se en una forma de govern», i va afegir que «gairebé 30 anys de CiU al Govern van fer que Catalunya fos un assumpte domèstic de CiU i que per a molts CiU fos Catalunya».

Per part de la CUP, Maria Sirvent va assegurar que la corrupció a l'Estat és «filla del disseny institucional pactat entre les elits franquistes i les forces democràtiques», i va precisar que la majoria de casos s'han donat en temes de negocis, «a cavall de la bombolla financera i l'orgia especulativa».

La diputada del PPC Esperanza García, per la seva banda, va animar la resta de grups a «no engegar el ventilador», cosa que «no porta a res», i va convidar a «prendre mesures» concretes per lluitar contra la corrupció en la política catalana.