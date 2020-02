Agredit un agent de la Guàrdia Civil a Altsasu mentre identificava quatre persones

Un agent de la Guàrdia Civil va ser objecte d'una agressió «lleu» a Altsasu mentre identificava, amb un altre agent, quatre persones que suposadament havien entravessat contenidors en un carrer de la localitat, segons va informar la Guàrdia Civil.

Les quatre persones identificades seran denunciades per la llei orgànica de Protecció i Seguretat Ciutadana. Així mateix, la Guàrdia Civil està instruint diligències per un presumpte delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat del qual es donarà compte al jutjat competent contra la persona ja identificada que va cometre la suposada agressió a l'agent. Els fets van passar dijous a la matinada. Ahir va ser detinguda la persona identificada per presumptament agredir la parella d'agents i passarà avui a disposició judicial.