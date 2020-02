Batlle demana a Buch que no autoritzi més els talls diaris de la Meridiana

El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, va demanar ahir al conseller d'Interior, Miquel Buch, que no autoritzi més els talls diaris de l'avinguda Meridiana i va avisar que «no accepta lliçons del dret a manifestació». «De lliçons les justes, és una activitat absolutament abusiva. Està perjudicant els veïns, els comerciants i els conductors. I, en determinades ocasions, està posant en risc la seguretat de les persones», va dir a TV3 després d'enviar un nou escrit a Interior i una carta al conseller en què li demana que s'aturin aquests talls.

Segons Batlle, «el dret a la manifestació també té uns límits que el departament d'Interior no ha volgut plantejar per les raons que sigui». El tinent d'alcaldia creu que tallar durant 128 dies és un «abús» i cal posar fi a aquesta situació. També va remarcar que qui està en primera línia és la Guàrdia Urbana, que és qui ha de garantir la mobilitat, i el ciutadà normal no entén de competències. De moment, aquests talls estan comunicats fins al 28 de febrer.