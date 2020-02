Jutgen dos mossos per colpejar una jove en protestes contra el TS

Dos caporals dels Mossos d'Esquadra jutjats ahir arran de la denúncia d'una jove que va patir lesions en les protestes contra la sentència del procés van admetre davant el tribunal que no saben o no recorden si la van copejar i han reconegut que els manifestants no estaven llançant objectes. Ahir va quedar vista per a sentència la vista per faltes celebrada contra dos caporals dels Mossos d'Esquadra per presumptes excessos en l'actuació de les seves respectives unitats antiavalots durant la nit del 18 d'octubre en el transcurs de les protestes contra la condemna del Suprem als líders del Procés. Després de les declaracions de les parts, el ministeri públic no ha formulat acusació, ja que considera que no ha quedat acreditada l'autoria de l'agressió.