La por dispara els robatoris de mascaretes i les peticions de proves

La por al Covid-19 ha portat al desproveïment de mascaretes a les farmàcies i a desaparicions d'aquest producte en alguns hospitals catalans, a més de sol·licituds de proves per descartar contagis al centre de referència, l'Hospital Clínic de Barcelona. El president de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, així com un portaveu de Col·legi d'Infermers, Marc Forte, van advertir ahir de la desaparició de mascaretes d'alguns centres hospitalaris, el que hauria obligat a restringir el seu accés als professionals sanitaris.

A través de Twitter, Padrós va retuitejar el missatge d'una pediatra que treballa amb nens amb càncer a l'hospital Vall d'Hebron en què denunciava que el centre estava racionant mascaretes perquè havien «desaparegut» i estan «sota mínims». «Aquest matí un quiròfan d'un important hospital públic ha estat a punt d'aturar la seva activitat perquè havien desaparegut mascaretes», va denunciar Padrós, que va aprofitar per demanar «actituds responsables» al col·lectiu.

Per la seva banda, Forte, responsable del projecte Infermera Virtual, va dir que els seus companys han tingut «constància» d'alguns casos de «desaparicions» que han motivat que les direccions d'alguns centres traslladin el material del seu lloc habitual per restringir-ne l'accés. L'infermer ho va atribuir al fet que en el col·lectiu de treballadors de salut, «com passa amb la resta de la societat», també pot haver-hi casos de desinformació i alarmisme.



Quart cas a Catalunya

Mentre la batalla per les mascaretes es lliura, principalment, en les xarxes socials, el nombre de casos de coronavirus confirmats a Catalunya van augmentar ahir a quatre. El departament de Salut va confirmar al vespre un nou cas en una dona de 58 anys de Sant Cugat del Vallès que es troba en estat lleu a l'Hospital Clínic. La dona havia estat en contacte amb un cas positiu a Alemanya des d'on es va avisar el Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, que va procedir a fer la prova.

Els altres tres casos, dues dones i un home, evolucionen favorablement al Clínic, on estan ingressats en habitacions aïllades. La dona italiana de 36 anys, que resideix a Barcelona i que va ser el primer cas oficial de coronavirus a Catalunya; el jove de 22 anys i de Barcelona, i una altra dona, també de 22 anys i de Tenerife, segueixen en estat lleu. A les 52 persones aïllades als seus domicilis per haver estat en contacte estret (a menys de dos metres i de manera continuada) amb el primer cas (38) i el segon (14), ahir se'n van afegir tres més, relacionades amb la dona de Tenerife. Totes aquestes persones estan sanes, van recordar ahir fonts del departament de Salut de la Generalitat, i se'ls continua vigilant la temperatura per si presentessin símptomes.

Si bé el secretari de Salut Pública del departament de Salut de Catalunya, Joan Guix, va assegurar ahir que, «si no hi ha complicacions, s'atendrà des del seu domicili les tres persones afectades per coronavirus» a Catalunya, de moment no s'ha pres aquesta decisió. Un altre efecte de l'epidèmia és que cada vegada són més les persones que es presenten al Clínic demanant que se'ls faci la prova que confirmi que no tenen coronavirus després de viatjar a alguna regió italiana.

(Vegeu informació sobre l'afectació a l'empresa local del coronavirus a la pàgina 34)