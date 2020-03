Álvarez de Toledo demana al Parlament francès que condemni l'acte a Perpinyà

La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, va enviar una carta a l'Assemblea Nacional francesa, en la qual li va demana que expressi la seva «absoluta repulsa» a la presència de l'expresident català, Carles Puigdemont, a Perpinyà. En la missiva, dirigida al president de l'Assemblea, Richard Ferrand, la dirigent popular va expressar la «profunda preocupació» del seu grup, el seu partit i «milions de demòcrates espanyols» davant el tracte «insòlit» rebut per Puigdemont a l'esmentada localitat francesa.

Per això, li va demanar que, mitjançant els mecanismes oportuns, impulsi una declaració institucional per la qual l'Assemblea Nacional expressi la seva repulsa a la presència de Puigdemont en territori francès i reiteri el seu compromís amb els valors europeus. «Li ho demanem no només per solidaritat democràtica amb Espanya, sinó per raó de la mateixa dignitat democràtica de França», va subratllar.