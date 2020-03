Els trastorns mentals estan darrere moltes desaparicions

La demència senil, l'Alzheimer i l'esquizofrènia estan darrere de moltes desaparicions, així ho han conclòs unes jornades organitzades aquest dissabte a Sant Boi de Llobregat per Inter-SOS, l'Associació de Familiars de Persones Desaparegudes sense Causa Aparent. Entre els ponents hi ha participat la psicòloga clínica Margarita Barranco que ha explicat que aquests trastorns mentals "són les malalties que poden generar situacions de més risc de desaparició". "Es desorienten i no saben on estan, el seu nom o on viuen i deambulen perdudes", ha detallat tot destacant que és important és "identificar-los" escrivint les seves dades personals en objectes que no es treguin mai com rellotges, anells o polseres.

Barranco, que també és experta en sectes, ha alertat que els grups de manipulació mental i les drogues també poden estar darrere d'alguna d'aquestes desaparicions.

La presidenta d'Inter-SOS, Montserrrat Torrella, ha llegit el testimoni de la mare d'un desaparegut al qual li havien diagnosticat prèviament psicosi i trastorn de personalitat per consum de marihuana. La mare explicava que, després de dues desaparicions a Catalunya i Anglaterra, el fill li va trucar des d'un bosc de Gènova perquè creia que uns extraterrestres se'l volien menjar. Segons ella, "el sistema ha de canviar perquè posa moltes traves per trobar a les persones desaparegudes amb trastorns", ja que tot i que havia denunciat els fets "no van saltar les alarmes". "Si no m'hagués trucat, no l'hauria trobat", ha relatat.

A les jornades també hi ha participat Laura Villanueva, de l'Oficina d'Atenció a les Famílies de les Persones Desaparegudes dels Mossos, que ha recordat que "una desaparició no és un delicte i que si no tenen una incapacitació" la policia no hi pot fer res. Davant d'això ha explicat que les polseres QR o els rellotges o cinturons que es poden rastrejar poden ajudar i ha reivindicat que cal treballar en l'àmbit de la prevenció.