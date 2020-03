El primer pres de Catalunya amb coronavirus obliga a aïllar un mòdul amb 105 reclusos de Brians 2

El primer cas positiu de coronavirus entre la població reclusa a les presons i als centres de justícia juvenil de la Generalitat és una persona interna a Brians 2. La persona afectada ha estat traslladada a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa (UHPT), segons ha informat el Departament de Justícia. El mòdul on feia vida la persona encomanada ha estat aïllat, per un període de 14 dies, a l'espera de l'evolució de la salut dels 105 presos que hi fan vida. Les cel·les estaran obertes, però els interns no podran sortir del mòdul. Es tracta d'una mesura per impedir l'accés als espais comuns de tot l'equipament (tallers, zones educatives i esportives, etc) i no facilitar la propagació del virus a la resta del centre penitenciari.

En el conjunt dels centres la Secretaria de Mesures Penals ha comptabilitzat un intern positiu i vuit casos sospitosos. Com a mesura preventiva n'hi ha més d'un centenar en aïllament preventiu. Pel que fa als professionals, n'hi ha un de positiu i sis de sospitosos.



UGT demana una reunió urgent



"Finalment s'ha produït el que UGT ja vam advertir que succeiria a la reunió del passat 10 de març", ha lamentat el sindicat en un comunicat. Afegeixen que el protocol establert "deixa sense protecció" als treballadors perquè denuncia que no s'han distribuït els "equips de protecció individualitzat".

El sindicat lamenta que "els responsables polítics deixen els professionals penitenciaris totalment desprotegits" i que "el Govern de la Generalitat està posant en perill la salut i integritat de tots els professionals penitenciaris". Per aquest motiu exigeixen una reunió urgent aquest diumenge.