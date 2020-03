Creen un nou grup de persones voluntàries a Berga per ajudar a persones necessitades

Berga ja té un nou grup de persones voluntàries per ajudar a persones necessitades. Si divendres, al matí, va ser el Jovent Republicà en col·laboració amb ERC el que va anunciar que creava una xarxa de suport obert a tothom, al vespre se'n va gestar una altra de diferent amb el suport dels escoltes de Berga, el Casal Panxo i Voluntaris de Protecció Civil i persones individuals.

Aquest nou grup va fer públic, ahir que «un grup de persones d'arreu del Berguedà ens estem organitzant per fer servei a la comunitat» gratuïtament «i mirar de donar assistència en tot el que calgui en aquests dies complicats». S'han ofert a fer tasques «des de anar a fer la compra, passejar el gos, anar a la farmàcia per a tota persona que ho necessiti i tingui un risc real». S'han donat a conèixer a través de les xarxes socials i han fet una crida a que se'ls utilitzi. «Si teniu qualsevol necessitat ens ho podeu fer saber. No dubteu que per part nostra prendrem les mesures necessàries» asseguren. Les persones que necessitin els serveis esmentats poden demanar-los trucant a Mao al telèfon 637403560 i a Yaiza al 649655302. Les entitats que col·laboren en aquesta iniciativa són els escoltes Berga, Casal Panxo, Voluntaris de Protecció Civil «i altres joves compromeses amb el territori».

Tot i que representants dels dos grups van parlar per intentar tenir una sola plataforma, fonts consultades per aquest diari han explicat que no hi hagut entesa perquè n'hi hagi una de sola.