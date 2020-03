Primers controls a Manresa després que entri en vigor el certificat autoresponsable

Ahir a la matinada va entrar en vigor el certificat d'autoresponsabilitat impulsat pel Govern català i que pot emplenar el mateix ciutadà per especificar els motius que el porten a sortir de casa. Divendres, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va avançar que es crearia aquest document –descar-regable per Internet–, el qual s'ha de mostrar als agents en cas de ser aturat a la via pública. Ahir, els Mossos van insistir que no és obligatori però sí recomanable, i que ha de servir per facilitar la comunicació entre els ciutadans i la policia catalana sobre els motius pels quals s'està a la via pública.

Al centre de Manresa, ahir al matí es va fer el primer control després de l'entrada en vigor del certificat, amb l'objectiu que es compleixi l'estat d'alarma decretat a tot l'Estat espanyol pel coronavirus. A 2/4 d'11, dos vehicles i quatre agents del cos policial es van situar davant de l'institut Lluís de Peguera, a banda i banda del carrer, tots ells protegits amb màscara i guants.

Aleatòriament, els agents aturaven alguns conductors per demanar-los a on es dirigien i la documentació que ho acreditava. La majoria portaven imprès i emplenat el certificat autoresponsable o, en el cas dels treballadors, un certificat signat per l'empresa. Aquest darrer tampoc és obligatori, però facilita que els agents comprovin que realment el motiu del desplaçament és laboral.

La Generalitat va posar en marxa ahir un web per generar el certificat autoresponsable de desplaçament en línia i poder portar-lo en qualsevol dispositiu electrònic. També es pot descarregar a www.regio7.cat.

Les dues patrulles van dur a terme el control durant una hora. De prop d'un centenar de vehicles que van passar per la plaça Espanya, en van aturar una vintena, i no van imposar cap sanció. Les explicacions eren diverses, però n'hi havia que es repetien: visita al metge, compra d'alimentació, compra de medicaments per a familiars d'edat avançada i, sobretot, viatges per motius laborals. Si algú no estava al corrent de la documentació recomanable per justificar les sortides a la via pública, els agents li explicava on es podia descarregar el certificat.

Pràcticament tots els conductors que va aturar la policia manresana ahir anaven sols al vehicle, i només en dos casos hi havia més passatgers: una mare que portava els seus fills (menors) al pare pel canvi de custòdia, i un home que portava l'esposa a l'hospital. Ella no tenia el carnet de conduir, va justificar ell, i per això anaven tots dos al cotxe. Els agents els van permetre el pas però van fer seure la dona als seients posteriors, ja que aquesta és l'ordre mentre duri el confinament si en un vehicle hi viatja més d'una persona.

En algun cas, tot i que puntual, els agents demanaven al conductor la seva documentació (DNI o carnet de conduir) i la documentació del vehicle. I a tots els conductors aturats, després de preguntar-los a on es dirigien, els demanaven també l'any de naixement i ho anotaven en un full. Amb aquestes dades, segons els agents, es faran recomptes estadístics dels controls realitzats.