El primer inquilí de l'alberg social de Manresa dormia en un cotxe al costat del Pont de Ferro

Fins dimecres vinent, dia 1 d'abril, per temes burocràtics de permisos, no podia començar a funcionar l'alberg social a l'antiga casa de les germanetes dels pobres, actual Llar Sant Joan de Déu, però l'Ajuntament de Manresa ho ha accelerat, explica la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, per acollir-hi la primera persona. Es tracta d'un ciutadà que ha estat vivint un mes en un cotxe al costat del Pont de Ferro.

Oliver González té 46 anys i, tot i que és de Barcelona, fa cinc mesos que viu a Manresa. Té una pensió per malaltia –treballava a Stradivarius i li van diagnosticar una sarcoïdosi als ossos i pulmons. Pagava una habitació, però la mestressa de l'habitatge el va deixar al carrer d'un dia per l'altre i va acabar vivint al cotxe. La Creu Roja i els Serveis Socials en feien seguiment. La Creu Roja li va portar una màscara, sabó antisèptic, fruita i menjar. Els Serveis Socials li van dir que busqués un hostal o una habitació i que ells li pagarien, però no en trobava cap perquè tot està tancat. Finalment, la solució ha estat acollir-lo a l'alberg social que gestiona la Fundació Germà Tomàs Canet. Hi és des de dijous. Ahir, aquest diari hi va parlar. Estava tranquil. Finalment, li havien donat una llar.



Un altre cas a Abrera

A Abrera, un altre sensesostre va denunciar que l'Ajuntament l'hagués fet fora de l'autocaravana on vivia, que li havia deixat un amic que també li portava menjar. Manuel Franch, de 52 anys i veí de la localitat, va explicar a Regió7 que estava bé a l'autocaravana i es queixava que els Serveis Socials l'haguessin enviat a un hostal de Sant Joan Despí. «Estava als afores aïllat i controlat per la policia, i l'assistent també sabia que era allà». Es queixava que on és ara no pot menjar calent perquè tots els bars i restaurants estan tancats.

Demanats per aquest cas, els Serveis Socials d'Abrera han explicat que a l'autocaravana no hi havia garanties que fes l'autoconfinament en condicions i que es va parlar amb la seva família i es va decidir que la millor opció era reallotjar-lo en un hostal de Sant Joan Despí, on «malgrat el decret, mirarem que no es tanqui». Allà té les condicions mínimes. «Un llit net, roba neta i una dutxa per garantir les condicions d'higiene mínimes i necessàries». Quant al menjar, apunten que, si en compra, «segur que a l'hostal on està li podran escalfar». Quan el van dur a la seva nova llar li van donar 50 euros per comprar aliments.