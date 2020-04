Més de 26.000 reproduccions, 200 comentaris i 1.000 seguidors

El vídeo penjat a l'Instagram de la farmàcia Maria Cosp de Berga (@farmaciacospm55) acumula més de 26.000 reproduccions i té més de 200 comentaris amb preguntes i agraïments. També hi ha peticions de poder tenir l'explicació en castellà i d'altres que destaquen la seva vàlua per fer-lo entendre als nens. Maria Cosp fa les explicacions sobre el mecanisme del SARS-CoV2 i els testos amb l'ajuda d'una pissarra virtual on dibuixa entenedors gràfics que acompanyen el contingut. El vídeo va ser publicat aquest dilluns i en quatre dies el compte de la farmàcia ha guanyat més de 1.000 seguidors. Aquest no és el primer vídeo explicatiu sobre el coronavirus que s'hi penja, ja que fa pocs dies també n'hi va publicar un on s'explicava com utilitzar correctament les mascaretes. El vídeo es pot veure a l'Instagram de la farmàcia i al web de Regió7.