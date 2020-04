Pollastres ecològics amb sortida

Niu Verd és una empresa familiar dedicada a la cria de pollastres ecològics de pagès en una finca de Sant Feliu Sasserra envoltada de boscos d'alzina, on les aus fan el seu creixement. I és un dels exemples de com, davant l'escenari econòmic que el coronavirus ha capgirat, cal capacitat de reacció per continuar endavant.

La producció de pollastre d'aquesta finca anava destinada directament a menjadors escolars, com ara la Joviat, llars d'infants de Sabadell i alguns centres de Barcelona, segons explica la responsable de Niu Verd, Judith Saus.

El 13 de març, però, van topar amb el tancament sobtat dels centres educatius, en el que va ser el pròleg de les mesures de confinament, clausura que com és sabut encara avui es manté i sense data de reobertura. En el moment que es va ordenar aquest tancament, Niu Verd tenia una remesa de 150 pollastres a punt per sortir i encomanats per les escoles a les quals habitualment serveix. I de sobte es va trobar que no tenien sortida. Saus destaca que alguns d'aquests centres, com ara Joviat, «de seguida ens van dir que ells es podien quedar una part del que tenien demanat, la que tinguessin capacitat d'assumir pels seus congeladors, la qual cosa agraïm». Però davant la incertesa total que generava el nou escenari, van mirar de trobar alternatives, d'entrada per a aquella remesa que ja estava a punt per servir.

Pràcticament el mateix dia que es feia efectiu el tancament, van enviar un missatge de whatsapp «a una quinzena o vintena d'amistats» en què explicaven que, «a causa del confinament pel coronavirus, hem de buscar altres xarxes de proximitat», i oferien a particulars la possibilitat de comprar «un bon pollastre de pagès» per a potencials clients del Bages, Osona o Lluçanès, portat a casa o a un punt de recollida. El missatge es va escampar, i en qüestió d'un parell de dies van trobar compradors per als 150 pollastres i encara van quedar per servir unes 250 peticions més, de persones a les quals es van oferir per a la propera remesa.

Aquesta ha arribat ara ja que, com que el seu client habitual són les escoles, ja s'havien programat l'any comptant que (en una situació normal) hi havia l'inici del dar-rer trimestre, després de les vacances de Setmana Santa. La situació, però, es manté igual, i ara n'hi havia 250 més a punt i 150 per a final de mes. Aquella difusió a clients particulars s'ha mantingut, i la realitat és que la primera de les remeses ja ha cobert la demanda, i ja tenen compromesa bona part de la de final de mes.

Judith Saus explica que el gran repte que han hagut d'afrontar és el de la distribució, que fan porta a porta (la comanda ha de ser de com a mínim dos pollastres) «perquè aquesta part de la feina se'ns ha multiplicat per molt, ja que fins ara anàvem a uns clients molt concrets amb comandes grans. I som una parella amb dos fills que hem de portar la granja i la recepció de les comandes».

Tanmateix, Judith Saus es mostra molt agraïda per la resposta que ha tingut en la reorientació sobtada del client. «En situacions excepcionals calen accions i respostes excepcionals», subratlla la responsable de Niu Verd, que creu que aquesta bona resposta «ha estat una barreja del fet de voler tenir accés a un producte de qualitat i de proximitat, en un moment en què la gent és a casa i té temps de cuinar. Però també, d'una voluntat de fer país, d'ajudar a tirar endavant entre tots».

Judith Saus detalla que a Niu Verd tenen una capacitat de criança d'uns 1.500 pollastres en tres cicles, «perquè els pollastres ecològics tarden de tres a quatre mesos a créixer i tenir sortida. Venem aproximadament uns 400 pollastres al mes», tenint en compte que el seu calendari estava pensat fins ara per al cicle escolar.