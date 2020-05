Torra impulsa un pla de xoc contra la Covid sense descartar apujar impostos

El Govern impulsarà un pla de xoc per reactivar els sectors més afectats pel coronavirus, com el comerç, el turisme i la cultura, en el qual no descarta apujar impostos i es replanteja la seva política pressupostària per avançar cap a un model "verd, més just i igualitari i de prosperitat".

Així ho han anunciat en una roda de premsa telemàtica el president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, que han reconegut que la crisi pel coronavirus ha demostrat, com a "gran lliçó", la necessitat donar més pes al sector sociosanitari i millorar les condicions de treballadors que s'han erigit com a "essencials".

"Ara és imprescindible quadrar que cap empresa tanqui i que els treballadors reprenguin la feina quan s'acabi la pandèmia", ha destacat Torra, que ha subratllat que és moment de mirar al futur per intentar dibuixar un país "disruptiu, verd, més just i igualitari i de prosperitat".

Després adoptar les últimes setmanes mesures per a l'emergència sanitària i garantir la liquiditat d'empreses i treballadors, el Govern ha acordat aquest dissabte a crear una comissió que impulsarà un pla de xoc per a la recuperació i reactivació econòmica dels sectors més "durament castigats" per la crisi socioeconòmica originada pel coronavirus: el turisme, la cultura i el comerç.

Per aconseguir els fins que es proposi aquesta comissió, que presidirà el mateix Torra, la Generalitat s'ha obert a modificar la seva política pressupostària, sense descartar una pujada dels impostos que gestiona, com el de patrimoni o el de donacions.

"Volem analitzar totes les eines. Tenim els pressupostos i les transferències que rebrem de Govern central. Hem de veure quines capacitats tenim per actuar amb totes elles perquè ens hi juguem molt", ha indicat Torra.

El pla que detallarà les mesures de reactivació econòmica i de protecció social que necessita Catalunya per a la nova etapa que s'obre després del cop que suposa el coronavirus es nodrirà de tots els recursos de la Generalitat, tant els del pressupost com de les transferències que arribin de l'Estat.

En aquest sentit, Torra i Aragonès han saludat l'anunci de Govern que es transferiran 16.000 milions d'euros a les autonomies, tot i que han reclamat que la injecció de recursos es faci de manera "immediata".

Paral·lelament, en la reunió del Govern també s'hi ha acordat revisar la proposta de destinar 45 milions d'euros per a una retribució extraordinària a 45.000 professionals públics que han estat en primera línia lluitant contra el coronavirus, perquè inclogui els Mossos d'Esquadra, que s'havien queixat després de quedar inicialment exclosos.

La vigília d'una nova reunió telemàtica de presidents autonòmics, Torra ha denunciat que fins ara s'ha sentit com un "convidat de pedra" en les seves trobades amb el Govern central i ha advertit que és partidari que JxCat rebutgi la quarta pròrroga de l'Estat d'alarma si la Generalitat no recupera competències, com ja va fer amb la tercera, el passat 22 d'abril.

Torra ha lamentat que ja va proposar fa dies sense èxit al Govern espanyol tres opcions: derogar l'Estat d'Alarma, aplicar-lo només a algunes autonomies però no a Catalunya o prorrogar amb una modificació per tornar a la Generalitat les seves competències davant d'aquesta pandèmia.

"Qualsevol de les tres opcions ens semblarien correctes perquè ens permetrien prendre decisions", ha ressaltat Torra, que ha sostingut que la Generalitat ha estat "molt lleial i responsable" anant cada diumenge a les reunions de presidents autonòmics, tot i que un cop allà Sánchez els explica el que ja ha detallat el dia anterior en una compareixença televisada.

"Tant de bo que en aquesta ocasió Sánchez canviï, perquè no es pot continuar només centralitzant decisions. Aquesta fórmula no funciona. Necessitem prendre les decisions des de Catalunya, amb el suport dels nostres científics i l'aval de la nostra experiència i coneixement acumulats amb 37 anys de gestió en salut i emergències. Seria de sentit comú que fos així", ha exclamat.

El primer que Torra demanarà demà a la reunió de presidents, segons ha anunciat avui, serà que la Generalitat recuperi les seves competències, al temps que insistirà que la centralització ha estat "un fracàs".