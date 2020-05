BBVA ofereix un programa de formació en línia adreçat a petits comerços

Davant el tancament temporal de comerços i amb l'objectiu de facilitar-ne la recuperació, BBVA ajuda els seus clients a Espanya a trobar solucions que els permetin vendre a distància i generar nous ingressos. A través d'un programa formatiu professional i gratuït, de deu sessions webinar, els petits comerços aprendran en menys d'una setmana les claus per vendre en xarxes socials, WhatsApp o email, entre altres canals, així com les alternatives de mitjans de pagament a distància i les claus d'una bona logística. Aquesta formació gratuïta per a clients de l'entitat consisteix en deu sessions webinar de 45 minuts, en les quals experts en ecommerce, màrqueting i comunicació digital els ensenyaran com vendre per xarxes socials com Instagram i Facebook, per WhatsApp, així com per altres canals a distància com Google, Amazon i Mailchimp.

La formació, impartida per la consultora de Disrupció Digital Incipy en col·laboració amb Inesdi Digital Business School, va començar el 4 de maig i es farà fins al 8 de maig.