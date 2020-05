El TC rebutja suspendre la sentència als líders del procés

El ple del Tribunal Constitucional (TC) va rebutjar ahir suspendre l'execució de la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés independentista català mentre estudia els recursos d'empara presentats pels condemnats, tal com havien sol·licitat alguns d'ells en els seus recursos davant aquest òrgan. Les impugnacions, en tot cas, van ser admeses a tràmit, per la qual cosa les condemnes seran revisades.

Els magistrats deneguen la sol·licitud de suspendre la sentència perquè no aprecien la urgència excepcional que justificaria una mesura així. L'assumpte no ha quedat, no obstant això, resolt del tot i el ple ha acordat formar peça separada i concedir un termini de tres dies als sol·licitants d'empara i a la Fiscalia perquè efectuïn les al·legacions que considerin convenients.

En relació amb els recursos d'empara, els magistrats, que es van reunir de manera telemàtica, van acceptar els presentats per set condemnats per sedició: els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa i Joaquim Forn, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez i el líder d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. També van admetre a tràmit els recursos dels exconsellers Carles Mundó i Meritxell Borràs, tots dos sentenciats pel Suprem per un delicte de desobediència.



«Especial transcendència»

Tal com expliquen en les provisions en les quals comuniquen l'admissió a tràmit dels recursos presentats pels condemnats per sedició, els magistrats del TC aprecien que en tots els recursos concorre una especial transcendència constitucional perquè plantegen un problema o afecten una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina d'aquest tribunal.

Pel que fa als recursos presentats pels exconsellers Mundó i Borràs, condemnats per desobediència, el tribunal de garanties aprecia en tots dos casos una especial transcendència constitucional, ja que l'assumpte suscitat transcendeix del cas concret perquè podia tenir unes conseqüències polítiques generals.

De moment, el Constitucional no s'ha pronunciat sobre els recursos d'empara d'altres dos condemnats per sedició, l'exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva, ja que no havien estat inclosos en l'ordre del dia.