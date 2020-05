Les trucades per violència masclista augmenten un 88% durant el confinament

Les trucades per violència masclista han augmentat un 88% durant el confinament. Segons l'Institut Català de les Dones, el telèfon 900 900 112 ha fet 2.173 atencions entre el 16 de març i el 30 d'abril. Concretament ha atès una mitjana de 47 trucades diàries, quan els mesos previs al confinament la mitjana era de 25. El pic de serveis es va registrar el 20 d'abril, quan es van registrar 76 atencions. Durant el confinament el nombre de trucades ha anat augmentant, la setmana del 16 de març va atendre una mitjana de 33 incidències diàries, en canvi, durant les dues últimes setmanes d'abril la mitjana va pujar a les 61. La majoria de dones que han acudit a aquest servei tenen entre 31 a 40 anys i representen el 41% de les que han trucat.

Les dades sobre les trucades per violència masclista rebudes durant el confinament les ha donat a conèixer aquest dissabte la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en una roda de premsa.

El 72,4% de les trucades per violència masclista han estat efectuades per la mateixa víctima, un 5,6% les ha fet un professional i un 20,2% han estat fetes per familiars o persones properes a la víctima.

Un 32,2% de les víctimes ateses viuen amb la parella i amb els fills , les segueixen les dones amb fills que no conviuen amb la parella, les de famílies monoparentals (16,6%) i les dones que conviuen amb l'agressor i sense fills (16,4%).

En un 39,5% dels casos s'ha denunciat violència física, en un 91,8% de les trucades violència psicològica, en un 7,1% violència econòmica i en un 2,5% violència sexual. A l'hora d'analitzar aquestes dades, cal tenir en compte que els diferents tipus de violència masclista es poden donar de forma simultània.

La nova línia de whatsapp 671 778 540, que amplia les maneres d'accedir al servei 900900120, ha rebut des de la seva habilitació el 27 de març i fins a 30 d'abril 151 comunicacions, cosa que representa una mitjana de 4 peticions diàries d'atenció. Durant el mateix període s'han rebut 91 correus electrònics a l'adreça 900900120@gencat.cat que representa una mitjana de 2 comunicacions diàries durant el confinament.