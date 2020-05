Albiol recupera l'alcaldia de Badalona pel desacord entre les forces d'esquerres

El líder del PP a Badalona, Xavier Garcia Albiol, torna a ser l'alcalde de Badalona pel fracàs de l'acord del bloc d'esquerres per repartir l'alcaldia entre Dolors Sabater (Guanyem) i Rubén Guijarro (PSC). Els contactes van mantenir-se ahir fins al darrer minut abans del ple en una sala annexa a la que va habilitar-se al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) per a la celebració de la sessió en condicions de seguretat per la crisi de la Covid-19. L'acord plantejat pel PSC, que preveia repartir l'alcaldia durant un any i mig per a cadascun d'ells, va ser signat pels comuns, ERC i JxCat, però no per Guanyem, que renega del repartiment de l'alcaldia a parts iguals.

«Avui es posa fi a una de les etapes més grises de la ciutat». Xavier Garcia Albiol va tornar d'aquesta manera a l'alcaldia de Badalona després que el 2015 i el 2019, tot i guanyar les eleccions, no va poder governar pels acords dels grups d'esquerres. El líder del PP torna a ser alcalde cinc anys després del seu primer mandat (2011-2015).

Albiol, però, evita mirar al passat i lluny de retrets va assegurar que governarà «per a tots» i defensarà els interessos dels veïns de Badalona «buscant consensos amb totes les forces polítiques». En aquest sentit, Albiol demana posar «fi a la confrontació» i treballar conjuntament entre totes les forces per superar la crisi sanitària.

El líder dels populars també va voler bastir ponts amb el bloc d'esquerres i va demanar deixar la ideologia a banda: «Soc més militant de Badalona que del meu partit». Albiol va comprometre's en aquest sentit a treballar en un projecte «transversal», pel qual demana la col·laboració de tot els grups: «Els veïns ens necessiten i cal estar a l'altura de les circumstàncies». Albiol no va parlar de mesures concretes i va recordar que havia entrat al ple com a cap de l'oposició i n'ha sortit alcalde de manera totalment inesperada. Sí que va apuntar, però, algunes de les línies mestres del seu mandat. Va dir que cal treballar per millorar la imatge de Badalona, reduir les desigualtats socials i lluitar contra la covid-19.