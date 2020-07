La regió sanitària de la Catalunya Central ha doblat els casos de covid en 15 dies

Els últims 15 dies s'han doblat pràcticament els casos positius per coronavirus a la regió sanitària de la Catalunya Central. La setmana del 14 al 20 de juny es van detectar 67 casos positius. Aquesta última, del diumenge 28 de juny al 4 de juliol, s'ha passat als 128. La regió sanitària de la Catalunya Central comprèn les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès, l'Anoia i Osona. Són dades facilitades pel departament de Salut.

De Sant Joan ençà, coincidint gairebé amb el grau més elevat de desconfinament que hi ha hagut arreu, és quan s'han començat a detectar més positius confirmats. També coincideix amb el fet que darrerament es fan més proves per confirmar positius en les persones que presenten simptomatologia. Al principi de l'emergència sanitària, quan hi havia més pressió, només es feien als hospitals. Actualment a primària també es realitzen. En la majoria de casos no ingressen en un hospital sinó que fan tractament a domicili. Confinats i aïllats.

A més a més, a la regió sanitària central, així com a la de Girona, s'han detectat casos de coronavirus de persones relacionades amb Lleida i el Segrià. La confirmació que s'hauria començat a escampar hauria estat un dels motius que haurien aconsellat el confinament de la comarca del Segrià.



128 casos en una setmana

Fins aquest dissabte, 4 de juliol, hi havia a la regió sanitària de la Catalunya Central 6.643 casos confirmats de coronavirus des que es va iniciar la pandèmia. En són 128 més que els que hi havia el diumenge 28 de juny. Al llarg d'aquesta darrera setmana els casos confirmats han sigut gairebé d'una vintena cada dia. El salt més important va ser de dimarts a dimecres, quan n'hi va haver 28.

És una dinàmica que es va començar a apreciar a partir de Sant Joan. Del 24 al 25 de juny, per exemple, hi va haver 25 casos nous a la mateixa regió sanitària central. Del dimarts 23 de juny al dimecres 24 de juny es va passar, per exemple, de 7 nous positius als 25 esmentats. Els dies abans n'hi havia hagut 16, del dilluns 22 de juny al dimarts 23; o tan sols 1 positiu nou del diumenge 21 de juny al dilluns 22. Durant la darrera setmana de juny hi va haver una setantena de casos nous.

La setmana anterior, la del diumenge 14 de juny al dissabte 20 de juny, es van detectar 67 casos de covid. El dia que n'hi va haver més va ser el dilluns 15 de juny, quan se'n van declarar 16. La resta de dies van anar dels 4 als 13.



Vint morts en 15 dies

Durant aquests 15 dies també hi ha hagut vint persones que han mort a causa de la infecció a la regió sanitària central. Dels 1.553 que hi havia el diumenge 14 de juny s'ha passat els 1.573 aquest dissabte 4 de juliol, l'última dada que ha fet pública Salut.