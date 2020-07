Desarticulen un grup especialitzat en robatoris en domicilis de luxe

La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ha desarticulat un grup que perpetrava robatoris en domicilis de luxe del Maresme i el Gironès. La investigació es va iniciar a principis del 2019 després d'un robatori en una casa a Barcelona, on els assaltants van demostrar tenir un alt grau d'especialització, tant per la rapidesa com per la capacitat de localitzar i obrir la caixa forta. En un comunicat, la policia explica que van identificar el vehicle que els autors havien fet servir el dia dels fets. Gràcies a això, van determinar que el vehicle i els ocupants també podrien estar relacionats amb altres robatoris en urbanitzacions de luxe del Maresme i el Gironès. Quatre dels sis arrestats han ingressat en presó preventiva.

El mes de juny del 2019, just quan els agents tenien previst fer un operatiu per detenir els autors dels robatoris, aquests van abandonar el territori espanyol amb documentació falsificada. A principi de febrer del 2020, els Mossos van detectar en territori català la presència de persones relacionades amb el grup investigat, els quals podrien estar relacionades amb nous robatoris a domicilis que seguien el mateix patró que havien utilitzat l'any passat, i que s'estaven produint de nou en urbanitzacions de luxe a les mateixes comarques.