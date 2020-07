Més d'un 57% dels hospitalitzats per covid presenten símptomes neurològics i són la causa principal de mort en el 4%

Més d'un 57% dels hospitalitzats per covid-19 van desenvolupar algun símptoma neurològic i aquests van suposar la causa principal de mort en el 4% de les víctimes. Així es desprèn de les dades obtingudes pel registre espanyol Albacovid, publicat per la revista 'Neurology', i segons informa la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). Aquest registre es va fer al març entre tots els hospitalitzats per covid-19 a la província d'Albacete i és el més extens que s'ha publicat fins ara a escala internacional, amb més de 800 pacients. Les dades reflecteixen major afectació neurològica que en altres estudis internacionals, com per exemple un fet a la Xina que indica que els símptomes neurològics estaven presents en el 36% dels pacients amb covid.

El president de la SEN, José Miguel Lainez, ha afirmat que del registre Albacovid es desprèn que les manifestacions neurològiques són més comunes del que es pensava en pacients hospitalitzats amb covid-19. El doctor ha considerat que les dades aportades per aquest estudi, amb més de 800 pacients, els fan pensar que són "les més aproximades" i ajustades a la població.

Davant d'aquestes conclusions, ha recomanat que els sanitaris "mantinguin una estreta vigilància neurològica sobre els pacients afectats per SARS-CoV-2 per a reconèixer de forma precoç possibles complicacions del sistema nerviós".

Paral·lelament, la SEN està realitzant el Registre Covid-19, amb les aportacions voluntàries de neuròlegs que detecten símptomes neurològics en pacients amb coronavirus. Tot i que encara està en elaboració, de les dades es desprèn que les manifestacions més freqüents recollides són síndrome confusional o encefalopatia de lleu a moderada, ictus, anòsmia/hiposmia, cefalees i epilèpsia. També s'han atès altres casos, tot i que menys freqüents, de encefalopatia greu o coma, encefalitis, polirradiculoneuropaties, trastorns del moviment, paràlisis facial o paràlisis de nervis oculomotors.

Lainez ha explicat que hi ha alguns símptomes inespecífics com el mal de cap o els marejos que poden estar associats directament a la infecció pel virus però en canvi hi ha altres complicacions neurològiques, les més greus, que es produeixen com a conseqüència de la hiperactivació del sistema immune. "La coneguda com a 'tempesta de citoquines', motiu pel qual també es poden esperar complicacions autoimmunes per la resposta immunològica, més que pel propi virus", afirma.

Segons el registre Albacovid, en el 2,5% dels casos de pacients amb símptomes neurològics van ser aquests símptomes els que els van fer anar a urgències. Entre els denominats símptomes inespecífics miàlgies (17,2%), mal de cap (14,1%) i marejos o inestabilitat (6,1%) van estar presents principalment en les primeres etapes de la infecció. D'altra banda, l'anòsmia o pèrdua de l'olfacte (4,9%) i l'alteració del gust (6,2%) també van estar presents en les primeres etapes, van ser més freqüents en casos menys greus i en un 60% dels casos va ser la primera manifestació clínica.

A més, gairebé un 20% dels hospitalitzats van patir algun trastorn de consciència (19,6%), tot i que principalment aquest símptoma va aparèixer en pacients d'edat avançada i amb covid-19 greu o avançat. També es van registrar altres símptomes greus i més específics des de l'àmbit neurològic com miopaties (3,1%), disautonomia (2,5%), malaltia cerebrovascular (1,7%), convulsions (0,7%) i trastorns del moviment (0,7%).

També s'ha registrat algun cas d'encefalitis, síndrome de Guillain-Barré i de neuritis òptic, tot i que menys freqüents. A més, un 20% dels pacients va desenvolupar símptomes neuropsiquiàtrics com l'insomni, l'ansietat, la depressió i la psicosis.

Un dels principals responsables del registre, el doctor Tomás Segura, afegeix que s'ha constatat que l'obesitat és un factor de risc de gravetat per sobre de la resta: "possiblement perquè el pacient amb obesitat té menys capacitat de ventilació i, d'altra banda, una major facilitat per a respondre amb una resposta immunitària excessiva".

Alteració del gust i de l'olfacte



La SEN ha analitzat també un estudi publicat a la revista 'Frontiers in Public Health' sobre l'afectació del gust i de l'olfacte en 909 pacients de Madrid. El 54% d'aquests pacients no va presentar congestió nasal ni moc.

Un altre estudi amb una mostra de 112 sanitaris espanyols infectats i que van tenir mal de cap durant la malaltia indica que més del 73% dels que van desenvolupar aquest símptoma no tenia antecedents previs de mal de cap. Els episodis de mal de cap apareixen a l'entorn del tercer dia des de l'inici dels símptomes, empitjora amb l'activitat física o els moviments del cap i són més aguts en aquelles persones amb antecedents previs de migranya.

Per últim, un estudi fet també a Albacete en 50 dies i en relació a 1.683 ingressos publicat a la revista 'Brain' destaca que un 1,4% dels pacients ingressats van desenvolupar una malaltia cerebrovascular. En el 74% dels casos van ser ictus isquèmics i en el 22% ictus hemorràgics.

Tenir antecedents d'ictus augmenta fins a tres vegades el risc de morir per covid-19, segons una revisió publicada a 'Neurologia', i els ictus isquèmics associats a la covid-19 són més greus, comporten major discapacitat i una major mortalitat que els que no estan associats al virus segons suggereix una investigació internacional.