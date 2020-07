Forcadell defensa la Mesa del 2017: «No podem permetre que la censura entri al Parlament»

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha defensat els membres de la Mesa del 2017 que aquest dimarts seran jutjats al TSJC per desobediència. "Hem vist com alguns tribunals volen convertir la mesa en un òrgan censor, i no ho podem permetre, com a demòcrates i com a ciutadans no podem permetre que la censura entri al Parlament de Catalunya", ha defensat en un article publicat a l'Ara amb el títol 'El parlamentarisme, a judici'. Forcadell afegeix que ni ella ni cap membre de la mesa van "coartar o conculcar cap dret" i referma que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot, inclòs el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Els acusats són Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó, Anna Simó i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.

La fiscalia els demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per a càrrec públic i una multa de 30.000 euros per a cadascun. Es tracta, per a Forcadell, d'un judici "injust" que posa de manifest, altre cop, que a l'estat espanyol els drets fonamentals, com la llibertat d'expressió o el dret de representació política, estan "coartats".

Segons Forcadell, condemnada a 11 anys i mig de presó, "tots els diputats i diputades es van expressar lliurement, van poder exposar les seves idees i van poder presentar totes les iniciatives parlamentàries que van considerar adients". És a dir, que sempre van actuar ""d'acord amb les obligacions del càrrec, en defensa dels drets fonamentals i de la llibertat d'expressió i, per descomptat, complint rigorosament el Reglament del Parlament".

De fet, l'expresidenta remarca que no coneix cap altre Parlament on, per permetre un debat polític, s'hagi acabat a la presó. I ha afegit que, com a presidenta de la institució, va exercir el càrrec "amb honor i responsabilitat, defensant sempre el parlamentarisme" i els valors de la democràcia, la llibertat, la pau, la igualtat, la justícia social, la transparència i el diàleg

"Us enfrontareu a un judici, amb els neguits, els nervis i les preocupacions que comporta, però també amb la consciència tranquil·la per haver actuat sempre correctament. Heu estat dignes diputats i representants de la mesa del Parlament de Catalunya, i em sento orgullosa d'haver pogut treballar amb vosaltres.