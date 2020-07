Una relació «molt cordial» amb el líder d'Esquerra

El president d'ERC, Oriol Junqueras, va assegurar diumenge, en una entrevista a TV3, que parla «un, dos o tres cops per setmana» amb l'expresident Carles Puigdemont i que la seva relació és «molt cordial». Parlem «de tot, de futur», va resumir. El republicà va descartar clarament un tripartit amb el PSC, subratllant que «tindran feina per aguantar-li la mirada, perquè han aplaudit la repressió» i va apostar per un nou referèndum. «Si algú s'atreveix a dir-me que això és una excusa després de xupar-me tres anys de presó, els ha de tenir molt ben posats», va etzibar el líder d'ERC.

D'altra banda, segons Junqueras, el Govern català ha fet una feina «extraordinària» amb la covid-19 en unes condicions «molt difícils».