Nissan dona per acabades les negociacions i els sindicats avisen que aniran als tribunals

La direcció de Nissan dona per acabades les negociacions amb els sindicats pel tancament de les plantes barcelonines, que afecta a 2.525 treballadors, i va emplaçar la part social a què «recapaciti» sobre l'última oferta de la companyia, que està «molt molt per sobre» del que marca la llei.

En una trobada virtual amb periodistes, el directiu triat per Nissan per liderar la negociació, Frank Torres, va afirmar que la possibilitat d'una pròrroga no està damunt la taula perquè la «distància» entre les parts «era tan gran que no tenia sentit prorrogar-la «i perquè la companyia ja havia arribat «a la seva posició de màxims».

El punt de discòrdia de la negociació, va dir Torres, eren les indemnitzacions per als treballadors: «Les diferències eren insalvables», va resumir el directiu. «Tot i això, deixem l'oferta sobre la taula i el 4 d'agost és la data que hem donat perquè ens contesti la part social. Les negociacions estan acabades. [...] Si la part social rebutja la proposta, l'empresa haurà de continuar amb els procediments que marca l'article 51», va sostenir Torres.

Per la seva banda, els comitès d'empresa de Nissan van rebutjar ahir davant l'assemblea de treballadors la proposta que ha plantejat la direcció per a les plantes barcelonines que l'automobilística defensa tancar.

Des del comitè d'empresa, UGT, CCOO, Usoc i CGT van convocar l'assemblea de treballadors ahir al matí a Montcada i Reixac per explicar quina és la seva proposta després de finalitzar el període de consultes, segons un comunicat.

«Han acabat de demostrar que el seu guió ja estava escrit i que el seu objectiu final no era un altre que el que s'ha produït, no sense abans llançar el seu últim xantatge», van lamentar els sindicats, en referència a la decisió de l'empresa d'estendre fins al dimarts 4 d'agost la seva proposta.

Davant l'assemblea, el secretari general de CCOO a Nissan, Miguel Ángel Boiza, va sostenir que les seves propostes a la direcció estan enfocades cap a l'acord, i va advertir: «Si cal anar als tribunals, acabarem als tribunals».