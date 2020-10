Borràs reitera la seva disposició a ser candidata a les catalanes

La diputada al Congrés i dirigent de JxCat Laura Borràs ha reiterat la seva disposició a ser candidata a unes eventuals primàries del seu partit per encapçalar la llista de la formació a les eleccions catalanes, encara que està a l'espera de saber quin paper juga Carles Puigdemont: «Si Puigdemont i la militància ho decideixen, estic a disposició», va assegurar ahir.

Un cop ha culminat el procés congressual de JxCat, la formació té previst aprovar el seu reglament intern de primàries per confeccionar les llistes els propers 7 i 8 de novembre, si bé no s'ha concretat encara quins llocs es triaran per aquest procediment.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Borràs va opinar ahir que almenys s'haurien d'escollir, a través de les primàries, els caps de llista de cada província.

Quan li van demanar si hi prendria part i seria candidata –com a número 1 o bé com a candidata «efectiva» per darrere de Carles Puigdemont–, va afirmar que «si el president Puigdemont ho decideix i la militància ho decideix, estic a disposició».

Puigdemont va ser qui va fer entrar a Borràs en política i li va assignar la responsabilitat d'encapçalar l'última candidatura de JxCat a les generals.

Però en aquest moment la portaveu de JxCat al Congrés de Diputats de Madrid, investigada judicialment per presumptes irregularitats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha admès que Puigdemont «encara no s'ha manifestat» sobre la candidatura a les catalanes de el pròxim febrer, ni ha confirmat si ell té la intenció d'encapçalar-la des de Bèlgica.