Els joves lamenten que els acusin de ser poc responsables

Les converses dels dissabtes a la matinada no són totes per riure. També hi ha moments en què comparteixen neguits. En aquest sentit, diuen que també parlen de la pandèmia i lamenten que molts els acusin de tenir actituds poc responsables que propicien el contagi. Molts asseguren que durant el dia veuen molts adults mantenint actituds que, davant la crisi sanitària, són irresponsables. També parlen del futur, que el veuen cru. «Jo havia d'haver fet un Erasmus a Canadà, i ara no hi puc anar. Ho he cancel·lat tot. Davant la situació, doncs, m'agrada quedar amb els amics i desconnectar», explicava una jove.