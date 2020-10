Un jove refugiat txetxè de 18 anys va assassinar el professor a París

Les autoritats de França han identificat un jove de 18 anys i de la república russa de Txetxènia, encara que nascut a Moscou, com l'assassí d'un professor d'història que va ensenyar als seus alumnes diverses caricatures del profeta Mahoma del setmanari satíric Charlie Hebdo. El jove, que va morir per trets de la policia, no tenia antecedents i no havia ofert indicis que estigués radicalitzat. Sí que tenia l'estatut de refugiat, va anunciar el fiscal nacional antiter-rorista, Jean-François Ricard.

Ricard va assenyalar que una germanastra del pare de l'autor de l'assasinat es va unir a Estat Islàmic a Síria el 2014 i és objecte d'una ordre de crida i cerca. L'autor tenia antecedents policials d'escassa importància per fets ocorreguts quan era menor d'edat, però no era objecte d'interès per part dels serveis d'informació que persegueixen el radicalisme islàmic al país.

Els investigadors van trobar en el seu telèfon el missatge reivindicatiu de l'atac, gravat a un quart d'una de la tarda de divendres, hores abans de cometre l'atemptat a Conflans-Sainte-Honorine, a uns 30 quilòmetres de la ciutat de París.



Va preguntar als alumnes

L'autor es va dirigir als afores de l'institut on treballava la víctima, Samuel Paty, de 47 anys, i a la sortida de classe va demanar a alguns alumnes que li mostressin qui era el mestre.

Poc abans de les cinc de la tarda va publicar breument a Twitter una fotografia del cap seccionat de la seva víctima amb un missatge dirigit al president francès, Emmanuel Macron, «dirigent dels infidels», per anunciar que havia matat «un gos de l'infern que havia menyspreat Mahoma».

Poc després, una patrulla de la policia alertada pels testimonis de l'atemptat va trobar l'autor, que els va disparar amb una pistola d'aire comprimit abans de caure abatut per nou trets dels agents, va explicar el fiscal antiterrorista, que va passar la major part de la seva compareixença explicant la successió d'esdeveniments que es van produir després que el professor mostrés dues caricatures de Mahoma en una classe sobre llibertat d'expressió.

El pare d'una alumna musulmana va reaccionar de manera intensa a les xarxes socials, amb diversos vídeos els dies següents, en els quals identificava el professor, donava el seu número de telèfon i l'adreça de l'institut d'ensenyament mitjà en què treballava. A més, aquest pare va acudir a la directora de l'institut amb un altre home, que sí que és objecte d'un seguiment per exigir que el professor fos acomiadat.