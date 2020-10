Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

Regió7 titula avui, 29 d'octubre, "Tres igualadins detinguts en un cop policial contra l'entorn de Puigdemont". La fotografia és per al partit del Baxi Manresa contra el Baskonia, que van perdre els manresans. El diari també destaca que la vacuna del manresà Pere-Joan Cardona serà la primera de l'Estat a ser provada; l'escalada del risc de contagi frena a la regió central; Althaia ja suspèn activitat per atendre la covid; un èxit sallentí per celebrar els cinc mil dies del Kursaal; i el Barça recupera galons europeus amb una victòria àmplia a Torí.

Titulars diversos als diaris d'aquest dijous: