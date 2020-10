Althaia comunica la quarta mort a causa del virus durant els darrers quatre dies

La Fundació Althaia va comunicar ahir una nova víctima mortal per covid, que fa pujar el compte a 185.

La comunicació és una nova mostra de l'agreujament de la repercussió de la malaltia i es produeix després que dimecres es fes pública una altra víctima i dimarts dues més. Així que en quatre dies s'han fet públiques quatre morts causades per la pandèmia.

Aquestes darrers quatre morts s'han produït a l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Althaia.

Dissabte passat n'hi va haver un altre a l'Hospital de Sant Andreu. Una persona que estava ingressada per coronavirus a l'hospital va morir, en el que va ser la primera defunció registrada en aquest centre des que té pacients ingressats per covid en aquesta segona onada de la pandèmia.

Les 185 víctimes a Althaia sumades a les 65 que hi ha hagut a l'Hospital de Sant Andreu fan que el còmput global de morts per covid-19 en centres assistencials de la ciutat sigui de 250.

Pel que fa al nombre d'ingressats per covid, a l'Hospital de Sant Joan de Déu es manté estabilitzat a l'entorn de quaranta.

Dimarts n'hi havia 40, dimecres 41 i ahir tornaven a ser 40 les persones ingressades a l'àrea covid de Sant Joan de Déu.



14 altes en tres dies

Mentrestant, les altes continuen augmentant i dimarts la xifra acumulada era de 1.122; dimecres, de 1.125; i ahir ja n'eren 1.136.

El degoteig de morts coincideix amb l'anunci d'Althaia que comença a anul·lar activitat quirúrgica i ambulatòria per concentrar més esforços en la lluita contra la pandèmia.

Sant Joan de Déu ha començat a desprogramar activitat quirúrgica i ambulatòria no preferent per fer front a l'augment de persones afectades per la covid ingressades al centre sanitari.

Althaia va anunciar dimecres que havia activat la fase 2 del pla de contingència, que a més a més de limitar encara més l'accés al centre implica, també, reorganitzar l'activitat assistencial.

D'entrada Althaia ha decidit crear equips multidisciplinaris de professionals de diverses especialitats per donar suport a l'equip de medicina interna de forma rotatòria. Aquests equips formats per metges de branques diferents ja van funcionar durant la primera onada de la pandèmia.