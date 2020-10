La tranquil·litat torna al comerç desprésd'un dijous frenètic

Els establiments comercials van recuperar durant la jornada d'ahir la tranquil·litat perduda durant la tarda de dijous.

I és que, dijous, l'anunci de noves restriccions per combatre la propagació de la covid-19 va portar moltes persones a fer compres als establiment d'alimentació, que es van traduir en cues a les portes d'entrada i en prestatges buits a l'interior d'aquestes establiments. Una de les limitacions és la sortida del municipi de residència des de les sis del matí de divendres fins a les sis del matí de dilluns, cosa que podria haver portat a avançar compres que d'altra manera s'haurien fet al llarg del divendres o del dissabte.

De fet, la situació d'ahir a la tarda era completament diferent de la de dijous. Així, Regió7 va poder constatar, per exemple, que al Carrefour de Manresa l'ocupació del seu aparcament estava lluny de la seva capacitat màxima i que tampoc hi havia les aglomeracions de persones a les portes d'accés a l'hipermercat que s'havien produït el dia abans. Tampoc hi havia cues ni aglomeracions en establiments propers com al Dia que hi ha a la carretera del Pont de Vilomara, ni tampoc al Mercadona del carrer Sant Cristòfol, el darrer que la cadena valenciana ha inaugurat a la capital del Bages.

A l'hipermercat Carrefour de Sant Fruitós de Bages, cap a les sis de la tarda, la situació també era de tranquil·litat, amb l'aparcament mig buit, i tampoc hi havia cues a les caixes.

Al Decathlon de Manresa, ahir a la tarda tampoc hi havia aglomeracions. El seu director, Gerard Cabré, recordava que han fet un canvi en la relació amb els clients, que ara és més digital, tot i que reconeixia que les restriccions per poder sortir del municipi també es notarien en l'afluència de públic a la botiga, on solen anar clients procedents de diverses poblacions i comarques de l'entorn.