Els escacs vencen en la partida dels regals d'unes festes atípiques

La sèrie de Netflix Gambito de dama ha tornat a popularitzar els escacs, fins a convertir-los en un dels regals estrella dels Reis aquest any en les botigues de joguines del Bages. Però les peces del popular joc de tauler no han aconseguit fer escac i mat a una recessió econòmica provocada pel virus i per aquest motiu alguns establiments esperen facturar menys que l'any passat. A part, hi ha poques famílies que, en alguns comerços, s'hagin gastat 200 euros, un sostre de costos al que arribaven més clients fa un any.

Al Gran Joguiba de Manresa, els taulers tornen a ocupar algunes de les prestatgeries on hi ha altres jocs de taula després que s'exhaurissin per la gran quantitat de clients que n'han comprat. Un fenomen similar ha tingut lloc a l'Abacus, on a causa del boom se'n van quedar sense a mitjan de desembre i en van haver de tornar a demanar. «Hem notat un augment molt important aquesta temporada, però no només és per la sèrie de televisió, sinó perquè hi ha escoles de cicle de primària on fan classe d'escacs, i això ha motivat alguns pares a comprar El meu primer joc d'escacs», explica Lis Escolà, la cap de l'establiment.

No només els escacs han tingut èxit, sinó també els jocs de taula en general, que altres anys també han tingut sortida durant la campanya nadalenca i de Reis. A Drims, un altre gran magatzem de joguines al polígon de Sant Isidre, dins el terme de Sant Fruitós, els jocs de taula han volat aquest any, seguint l'èxit ascendent que van tenir aquests jocs durant el confinament. Una bona manera d'entretenir-se amb amics i família sense sortir de casa.

L'afebliment de l'economia s'ha notat a les butxaques dels clients que busquen els regals de Reis. L'encarregada de Drims, Anna Estremera, assegura que en la campanya nadalenca de fa un any, quan la pandèmia se centrava en una ciutat xinesa i no representava una amenaça, «hi havia força famílies que es gastaven entre 170 i 200 euros en regals durant aquestes setmanes tan assenyalades». En la present campanya s'han vist pocs clients que paguin aquesta quantitat i és complicat que les compres superin els 100 euros. Això sí, els clients hi han anat igualment i han tafanejat les joguines de les prestatgeries, tot copsant quines estan de moda.

A Joguiba encara han de fer números, però la responsable Anna Farrés assenyala que «segurament s'haurà facturat menys que l'any passat». També s'han observat canvis de comportaments entre els clients, sobretot han estat més previsors, i és que «hi hagut més vendes al principi de la campanya nadalenca que no pas els darrers dies bans de Reis». A part, també s'ha reforçat la recollida del producte a la botiga després que les famílies escollissin via Internet la joguina que volien i, a més, s'ha agilitzat aquest procés. «Com que no volíem col·lapsar l'interior, els clients no havien ni d'entrar-hi. Simplement passaven per una altra porta», indica. A més, la venda on-line pròpiament dita –la que envien la joguina a casa del client– també ha experimentat i un increment, seguint la tendència dels darrers anys.

Les mesures de seguretat han estat importants a Gran Joguiba, que té dues plantes, i han muntat un circuit per garantir que no hi hagués aglomeracions en l'establiment. A l'interior només hi podia haver 70 clients i en els dies de més afluència n'hi ha hagut que s'han esperat al carrer.

Els clients de l'Abacus també van comprar a l'avançada i han estat molt previsors, ja que moltes de les vendes de la campanya es van fer el novembre, pel Black Friday i pel pont de la Puríssima, dies en què feien promocions. Si altres temporades els clients hi anaven a darrera hora, aquest cop s'han anat repartint al llarg de les setmanes. «No hi hagut cap moment d'una gran afluència de clients a dins de l'establiment, sinó que han anat venint. Si abans teníem, ja en plenes festes, dies fluixos, aquesta vegada hem vist clients també en dies que no solen ser habituals», afegeix Escolà, de l'Abacus. També han venut molt més per Internet respecte als anys anteriors.

A part, hi ha joguines que mai passen de moda que continuen triomfant entre els més menuts, com el Lego. Aquest any, a més, a causa del confinament, hi ha hagut un increment de vendes de puzles.

La temporada de Nadal no només és el gran moment les botigues de joguines, sinó que també dels establiments d'electrodomèstics, que venen productes que cada any es posen de moda. En aquesta campanya, un dels regals que està triomfant és la fregidora que funciona sense oli. Segurament l'auge dels hàbits saludables està propiciant la sortida comercials d'aparells que faciliten una alimentació més sana.

«De fet, ja no ens queden a la botiga més fregidores d'aquest tipus perquè molts clients ens n'han demanat», explica a Regió7 Paquí Blanco, dependenta d'Electrodomèstics Marquez, de Manresa. Tot i que en català s'han popularitzat com a fregidores sense oli, oficialment s'anomenen Air Fryers, que en realitat són fregidores d'aire. Es tracta de petits forns amb una font de calor altament concentrada i un potent ventilador que mou l'aire calent per cuinar el menjar sense necessitat d'usar oli, o afegir-ne molt poc. A més, n'hi ha que tenen un preu assequible per a moltes butxaques i se'n poden trobar per 45 euros.

Hi ha electrodomèstics per a la higiene de la llar que també han estat molt buscats les darrers setmanes, com les aspiradores escombra, que han compartit protagonisme amb els robots circulars que netegen el terra. Els patinets elèctrics són una moda de l'any passat i han tingut poca sortida aquest any, segons detallen en aquest establiment manresà.

Les vendes de regals de Reis també han experimentat una disminució respecte l'any passat, però ho compensen la gran quantitat de clients que s'ha apropat a la botiga a buscar algun electrodomèstic de recanvi. Els responsables dels establiments consultats opinen que el fet que no es puguin fer celebracions nombroses ha jugat en contra.