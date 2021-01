Més de 150 famílies reben els Reis a Sant Joan en un ambientat recorregut estàtic

Sant Joan de Vilatorrada va celebrar ahir diumenge la primera jornada de la cavalcada de Reis estàtica, organitzada amb presses i corredisses però amb un resultat final gens decebedor. L'activitat es va portar a terme a la sala Cal Gallifa de 4 a 8 de la tarda, i es repetirà aquest dimarts en el mateixa ubicació i horari.

La primera sorpresa que es trobaven els nens i nenes en entrar a l'espai era la càlida benvinguda de l'animador Jordi Callau. Durant el recorregut, diferents escenes, com la dels àngels, amenitzaven el circuit del «Parc de l'Orient», com anomenava el lloc, decorat per a l'ocasió, Jordi Callau. Després de recorre dos passadissos, s'arribava a l'escena principal, formada bàsicament pels Reis i patges infantils a dalt de l'escenari. Els infants retornaven les salutacions gairebé ininterrompudes de Ses Majestats i, des de la distància, es feien fotos per tenir-ne un record tot i la impossibilitat del contacte personal. A la sortida, els nens i nenes eren obsequiats amb un globus. Aquest diari va poder copsar que les sensacions de la quitxalla en finalitzar el circuit eren força positives.

El regidor d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Àngel Sáez, lamenta que el consistori hagi hagut d'improvisar un format de cavalcada estàtic amb molts pocs dies de marge, ja que el Procicat li va comunicar el 28 de desembre passat la impossibilitat de realitzar cavalcades convencionals. La intenció de l'Ajuntament era crear un recorregut dividit en tres sectors pels carrers de la població.

«Ens hagués agradat un altre format. Són moltes hores de feina, vetllant perquè cap carrer se'ns oblidi, calculant el temps de recorregut i per quins carrers la carrossa pot maniobrar bé. És una feinada, com perquè després ens diguin que no es pot fer», afirma Sáez. A més, el regidor considera que el plantejament de cavalcada inicial era mes «segur» perquè evitava que els veïns s'haguessin de desplaçar. El municipi va arrancar els preparatius el 30 de desembre, és a dir, que només ha tingut quatre dies per organitzar l'activitat.

A dins de l'espai, l'aforament màxim permès era de 30 persones i sis grups, tot i que cada bombolla familiar no podia coincidir en un mateix espai, i cada un estava ben delimitat. A més, la zona en la qual els infants podien saludar els Reis era molt àmplia i, per tant, les aglomeracions eren pràcticament impossibles. Aquest diumenge van assistir-hi unes 160 famílies i per a dimarts s'hi han inscrit prop de 250.

Tant a l'entrada com a l'interior de la sala hi havia un dispositiu de seguretat per controlar l'accés i garantir que en tot moment es mantingués la distància de seguretat. Concretament, a l'exterior hi havia quatre representants de Protecció Civil i una patrulla de la Policia Local, mentre que l'espai estava custodiat per sis membres de l'Associació de la Cavalcada de Reis de Sant Joan de Vilatorrada.