Iceta afirma que el PSC no governarà amb ERC «ni directament ni indirectament»

El líder del PSC, Miquel Iceta, va assegurar ahir que el seu partit no preveu una aliança «ni directament ni indirectament» amb ERC perquè els republicans tenen la convocatòria d'un referèndum d'independència com a objectiu de legislatura: «No ens plantegem governar amb ERC», va afirmar.

En declaracions a Efe, el primer secretari dels socialistes catalans va replicar així als que alerten que s'està forjant un nou tripartit a Catalunya, com els que van encapçalar Pasqual Maragall i José Montilla, aquest cop protagonitzat per PSC, ERC i els comuns.

Per al polític, la situació actual no és comparable a la del 2003 perquè llavors ERC no incloïa la independència «al menú», sinó que prioritzava altres qüestions compartides pels socialistes.

El líder del PSC va indicar que les prioritats de la candidatura de Salvador Illa per explorar acords un cop passin les eleccions del 14 de febrer, que confia que es faran tot i la covid-19, seran la gestió de la pandèmia, la reactivació de l'economia, la protecció social i l'impuls d'acords amplis per recosir la societat catalana.

Segons una enquesta publicada per El Periódico dissabte, el PSC aconseguiria entre 35 i 36 escons al Parlament en les eleccions del 14-F. Atribueix el resultat al salt a la lluita presidenciable de l'actual ministre de Sanitat, Salvador Illa.

Darrere seu quedarien ERC, amb entre 32 i 33 escons, i Junts per Catalunya, amb entre 29 i 30. Aquests resultats obririen la porta a pactes que podrien superar els blocs entre independentistes i unionistes de les últimes cites electorals. La resta de grups es mantenen en xifres similars a les aconseguides en l'enquesta publicada el desembre passat, amb Cs, Catalunya en Comú Podem i PP que perden algun escó i CUP i Vox que en guanyen.