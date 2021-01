Junqueras: «Cap país ha arribat a la independència amb el 50% en contra»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, va afirmar ahir que no hi ha cap país que hagi arribat a la independència si no tenia almenys el 50% dels vots a favor i que cap país l'ha assolit amb el 50% de la societat en contra. Així es va expressar des de Lledoners en una entrevista a ´El Nacional'. El líder dels republicans també lamenta la «fixació esgotadora» de JxCat en «criticar tot el que fa i proposa ERC». «Haurien d'acabar amb els complexos perquè puguem construir conjuntament una estratègia guanyadora. I estaria bé que, a banda de proclames buides, expliquessin quina és la seva proposta i els detalls de com portar-la a terme», ha afegit.

Pel que fa a la taula de diàleg amb l'Estat, Junqueras lamenta que JxCat hagi fet «tot el possible des del primer moment perquè no funcionés» i considerat que han fet servir aquest espai per «intentar desgastar» ERC. Preguntat per les declaracions del candidat de JxCat, Carles Puigdemont, que proposa reprendre el procés on es va deixar a l'octubre del 2017 en cas que l'independentisme superi el 50% dels vots, Junqueras respon que «segur que el que portarà a la independència és que hi hagi prou suports com per implementar-la i fer-la efectiva» però no entra en els percentatges que ho farien possible. «No és només una qüestió declarativa, dir que la volem. Perquè si hagués estat així, seríem independents de fa molts anys», assegura.