L'esport es manifesta aquest migdia per demanar que no se'l «criminalitzi»

El món de l'esport sortirà aquest migdia a protestar per la situació de pràctica paràlisi que està vivint arran de l'inici de la pandèmia, empitjorada per les restriccions que ja van iniciar-se a la tardor i s'han intensificat els últims dies. Per això, la plataforma «Ja n'hi ha prou!» ha organitzat per a avui concentracions segures davant de pavellons i instal·lacions de tot el país en què demanen, sobretot, l'equiparació amb altres col·lectius que sí que poden obrir i l'anàlisi de quines mesures faria falta aplicar-hi per tal que se'n pogués salvar un cert funcionament, sempre amb seguretat per a tothom de cara a lluitar contra el virus.

A Manresa, la concentració serà amb la presència de les principals entitats de la ciutat, que en les últimes hores s'han unit per mobilitzar la seva gent. Entre els clubs signants del manifest que s'hi llegirà hi ha l'Egiba, el Club Patí Manresa, el Manresa Futbol Sala, el Bàsquet Manresa 2015, l'Esport-7, el Club Patinatge Artístic Manresa, el Bàsquet Joviat, l'Avinent CAM, el Centre d'Esports Manresa, el Club Rítmica Manresa, l'Esport Ciclista Manresà, l'Escola de Ciclisme de Manresa, La Salle, el Beisbol Club Manresa i el Vòlei Manresa.

Un dels portaveus d'aquest grup és el director tècnic de l'Egiba, Xavier Casimiro, que considera que «se'ns està criminalitzant en relació amb altres col·lectius i hi ha un greuge comparatiu». Explica que, «evidentment, tots volem lluitar contra la pandèmia, i si hi ha evidències científiques que una pràctica és perillosa, no es pot dur a terme sota cap concepte. El problema és que n'hi ha que no es fan sense cap explicació de per quin motiu no es poden fer». En aquest sentit, «no ens donen explicacions i ens assabentem de les restriccions un cop ja s'han aprovat sense poder intervenir en cap taula per tal d'acordar-les. Són decisions, en alguns casos, incoherents».

Casimiro també va fer èmfasi que «els ajuts promesos no ens arriben, ja que cal que el club sigui propietari de la instal·lació i, a Catalunya, la majoria són municipals. S'ha ajudat el sector privat, que és necessari, però els clubs hem de continuar cobrant quotes als associats i subsistint sense poder oferir res a canvi».