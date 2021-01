L'Hospital de Berga suma quatre morts més en els últims set dies

L'Hospital Sant Bernabé ha registrat quatre defuncions en l'última setmana, tres més que ara fa set dies. D'altra banda, actualment hi ha 12 pacients ingressats amb diagnòstic de covid-19. A més, durant els últims set dies han ingressat 11 pacients per covid, s'han donat 13 altes i hi ha hagut 4 defuncions. Pel que fa als professionals, actualment n'hi ha 9 amb diagnòstic de covid-19.

A hores d'ara, l'ocupació de la planta covid de l'hospital és del 70%, però fa només uns dies era del 100%. En les altres plantes, l'ocupació és d'una mitjana del 90%. El centre no descarta obrir una segona planta covid en els pròxims dies. Pel que fa a l'activitat, s'ha suspès tota la cirurgia programada no urgent ni greu fins al 31 de gener, així com algunes consultes externes per necessitat de redistribució del personal.

L'Hospital Sant Bernabé recorda que des del dia 7 de febrer no estan permeses les visites socials a les persones hospitalitzades al centre, com a mesura extraordinària per garantir al màxim la seguretat de pacients i professionals davant l'evolució de la pandèmia de covid-19. Només es permet visitar pacients en aquells casos de final de vida o en situacions excepcionals. A més, les persones que s'hagin de visitar no podran estar acompanyades, excepte si són menors o persones dependents.