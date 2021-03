L'aixecament del confinament comarcal provoca un augment considerable d'esquiadors a les estacions

L'aixecament del confinament comarcal ha permès a molts esquiadors estrenar la temporada i fer les primeres baixades. Les estacions d'esquí han notat aquest dissabte un augment considerable de visitants, la majoria de fora de les comarques amb neu. Gemma Tost, responsable comercial de Port Ainé, ha explicat que el volum d'esquiadors és força més alt que el de d'altres caps de setmana, però que no estan al 100% perquè no posen tots els forfets a la venda per evitar aglomeracions. El director comercial de Baqueira Beret, Xavier Ubeira, ha indicat que des de divendres sí que s'està notant més afluència de gent. "Veníem de dos mesos sense afluència de clients i es nota aquest canvi i que la gent ha pujat", ha explicat Ubeira.

Tost ha dit que després de moltes setmanes de confinament municipal i comarcal, aquest cap de setmana "es nota que hi ha més gent". La majoria d'aquesta gent ha arribat a les estacions d'esquí de fora de les comarques que acullen aquestes instal·lacions i per a molts, aquest cap de setmana és el primer d'esquí. Tost confia que es pugui seguir amb aquesta línia i que per Setmana Santa la neu aguanti i hi hagi el mateix ambient de neu.

Ubeira ha dit que aquest cap de setmana han pogut obrir més zona esquiable. De fet, ha indicat que un dels hotels a peu de pistes que ha obert parcialment aquest divendres ja està ple durant el cap de setmana i que els hotels de la Vall d'Aran també han notat "més ambient" de clients. "Esperem que per Setmana Santa sigui el mateix", ha destacat Ubeira, que ha afegit que les reserves per aquestes dates "s'han animat bastant". A propòsit d'això, també ha explicat que la neu que ha caigut en les darreres hores "garanteix" poder arribar a finals de temporada amb bones condicions.

Els esquiadors que s'han desplaçat a les estacions tenien moltes ganes de neu. Tot i que durant les festes de Nadal, la gent de fora de les comarques de muntanya ja van poder esquiar, molts dels que estaven aquest dissabte a l'estació de Port Ainé feien les primeres baixades d'esquí. Martí Hofman ha explicat que s'ha vingut a esquiar a Port Ainé (Pallars Sobirà) des de Girona i la Inés i el José Ramón des de Barcelona. Tots ells han aprofitat l'eliminació del confinament comarcal per calçar-se els esquís i fer les primeres baixades. Confien que no siguin les últimes i que per Setmana Santa puguin repetir.