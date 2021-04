Forta reducció de nous positius de covid al Bages, el Berguedà, l'Alt Urgell i l'Anoia

Les xifres mostren que en dues setmanes hi ha hagut una forta reducció de nous positius de coronavirus SARS-CoV-2 al Bages, el Berguedà, l'Alt Urgell i l'Anoia mentre que s'incrementaven els casos a la Cerdanya, al Moianès i al Solsonès.

Al Bages, dels 279 nous positius detectats del 13 al 19 de març es va baixar a 249 la setmana següent i el darrer període analitzat pel Departament de Salut de la Generalitat, del 27 de març al 2 d'abril, es van reduir a 216.

Percentualment, la reducció en dues setmanes de nous casos és del 22,6%.

Al Berguedà la reducció en el mateix període ha estat del 33%, a l'Alt Urgell també del 33% i a l'Anoia, d'un 25%,

Tot el contrari ha passat a la Cerdanya, on el nombre de nous positius confirmats per PCR o test d'antígens en comptes de baixar va pujar. A la comarca pirinenca, si la setmana del 13 al 19 de març es van detectar 10 nous positius, la del 27 de març al 2 d'abril van ser 22, més del doble.

Al Moianès també va pujar però més lleugerament, de 10 a 12 nous positius. Pel que fa al Solsonès, per una banda és la comarca de l'àmbit de cobertura del diari amb menys casos, només 6 la darrera setmana analitzada, però són més que els 2 que hi va haver tant la setmana anterior com la del 13 al 19 de març.

A Manresa, els indicadors epidemiològics continuen a la baixa.

La capital del Bages ha passat en vint-i-quatre hores de ser la setena a la desena ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb més risc de rebrot, amb un índex de 249. Tenen una pitjor predicció epidemiològica les ciutats de Lleida (492), Mollet del Vallès (416), Girona (361), Santa Coloma de Gramenet (312), Rubí (304), l'Hospitalet de Llobregat (283), Cornellà (269), Sabadell (265) i Sant Cugat del Vallès (262).

D'un dia per l'altre han passat davant de Manresa Rubí, Cornellà i Sant Cugat.

La velocitat de contagi suma un altre dia per sota d'1 i la darrera dada és de 0,90, inferior al 0,97 del dia anterior. Ja són vuit dies amb el virus en recessió a Manresa.

Cal recordar que quan la velocitat de transmissió (Rt) se situa per sota d'1 vol dir que el virus recula, mentre que si està per sobre es considera que s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona.

La tendència a la baixa es reflexa en les dades de nous positius i dels 157 que hi havia del 13 al 19 de març, va minvar a 125 la setmana següent i el darrer període analitzat, del 27 de març al 2 d'abril, encara es redueix més, fins a 93.

Això vol dir que el nombre de casos confirmats per PCR i test d'antígens a la ciutat ha caigut un 41% en dues setmanes.