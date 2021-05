Pablo Iglesias ja no porta cua. L'exlíder d'Unides Podem va deixar el 4-M la política i ara ha deixat enrere un dels símbols de la seva rebel·lia: la cua, que tantes crítiques va rebre. L'exsecretari general de Podem, que va passar també per l'etapa de fer-se un monyo en un intent per resistir els desitjos de tallar-se els cabells, ha canviat de 'look'. Tot just una setmana després de la seva marxa després de la debacle electoral a Madrid, l'exvicepresident ha reaparegut en una fotografia amb el cabell curt, llegint un llibre al sol.