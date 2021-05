El nou límit de velocitat de 30 quilòmetres per hora s’ha revelat, ara per ara, com un topall que molts vehicles no compleixen en les principals artèries de comunicació de Manresa i que tenen dos carrils per sentit. En aquests casos la normativa estatal permetria mantenir els 50km/h però a l’Ajuntament de Manresa ha decidit reduir-lo per mantenir l’homogeneïtat a la trama urbana. Regió7 ha observat en dos períodes de 15 minuts què passa a dos punts de la ciutat. Es tracta de les Bases de Manresa, a la cantonada amb el carrer Cintaires i la carretera del Pont de Vilomara. Als dos llocs hi ha instal·lats radars pedagògics i el 60,8% dels vehicles controlats superaven el nou topall establert pel consistori.

En el cas de la carretera del Pont de Vilomara, l’observació es es va fer aquest dijous entre dos i tres quarts de set de la tarda. El resultat va ser que 81 vehicles circulaven a més de 30 km/h i 51 se cenyien a aquest topall. I més enllà dels números també és rellevant que bona part dels cotxes que respectaven el límit de velocitat eren els que segons abans estaven aturats al semàfor que hi ha a la cruïlla amb l’avinguda Bertrand i Serra, o procedien del carrer Trieta i havien hagut de frenar per incorporar-se.

Pel que fa a la majoria de conductors que aquest dijous s’havien convertit en infractors, tan sols dilluns haurien estat ciutadans exemplars. I és que van ser comptades excepcions els casos en què els conductors superaven els 50 km/h. La situació de la carretera del Pont era similar a l’observada hores abans, entre un i dos quarts de 12 del migdia a les Bases de Manresa. La majoria de vehicles controlats -sense tenir en compte els que s’acaben d’incorporar des del carrer Bernat de Sallent-, 65, superaven els 30 km/h i només 43 es van cenyir a la nova velocitat.Entre els vehicles que superaven aquest límit de velocitat hi havia turismes, tot terrenys, furgonetes motos i fins i tot camions. L’excepció van ser els cinc autobusos que durant les franges d’observació van passar pels dos radars i respectaven la nova normativa.

A bord de l’autobús

En recorregut amb l’autobús es pot constatar aquest descens de la velocitat. En el cas de la línia de la Parada, en un dels recorreguts d’aquest divendres al matí, eren diversos els cotxes que avançaven el vehicle de transport públic en punts com les Bases de Manresa o la carretera de Santpedor, que és on més es nota aquesta reducció de velocitat, i amb la sensació que els vehicles van lents que els altres.

En canvi, un cop passada la Bonavista i entrat al passeig, a bord de l’autobús, la sensació de lentitud ja no és la mateixa. Malgrat que el vehicle va més lent perquè és un tram més estret i només hi ha dos carrils en punts molt puntuals, la percepció ja no és la de ser l’últim de la fila.

A l’arribar al carrer Guimerà, un dels usuaris del bus, Antonio Garcia, aliè fins ara al canvi del límit de velocitat perquè «fa anys que no condueixo» assegurava que «no he notat cap canvi en el bus. Pot ser si que va més a poc a poc, però entre totes les parades que fa, els semàfors i els cotxes que aparquen, estan en doble fila o fan nosa, no hi ha gaire diferències».

També just baixar a la parada de Guimerà, en aquest cas procedent de la Mion, Maria López afirmava que «no he notat canvis. El bus va com sempre, és més gran i córrer menys, però pels carrers que passa la meva línia, en general ja no es pot córrer gaire, així que ara tampoc crec que per aquest bus hagi de canviar res».