La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicat que no anirà al Palau de la Zarzuela per comunicar a Felip VI la investidura de Pere Aragonès. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', ha argumentat que hi ha altres mitjans per fer-ho i que es tracta d'un "tràmit" que considera que s'hauria d'abolir. I és que segons les lleis, és el Rei qui nomena el president de la Generalitat després de ser escollit pel Parlament. D'altra banda, Borràs no ha revelat el sentit del seu vot en la consulta interna de Junts sobre l'acord de govern amb ERC ja que "el vot es secret". Tot i així, ha dit que "un acord és sempre una bona notícia" i que "bé estar el que bé acaba".

Borràs ha afirmat que hi ha mitjans com cartes i correus electrònics per fer la comunicació al Rei sobre l'elecció del president de la Generalitat per part del Parlament. I així ho farà a partir de divendres quan la cambra catalana investeixi Pere Aragonès amb els vots afirmatius dels 74 diputats independentistes. La presidenta del Parlament ha argumentat que sí que va anar al Palau de la Zarzuela tres vegades quan era portaveu de JxCat al Congrés per dir-li en directe "tot un conjunt de coses que pensava que eren necessàries". I ha dit que va tenir converses llargues i profundes. Ara però, veu la situació diferent perquè es tracta només d'un "tràmit". Els seus antecessors Roger Torrent i Carme Forcadell tampoc van anar a veure el Rei per comunicar-li les investidures de Carles Puigdemont i Quim Torra i ho van fer per escrit.

Preguntada per si el fet que Elsa Artadi no formi part del Govern desacredita l'acord entre JxCat i ERC, Borràs ha respost negativament. I és que, segons la presidenta del Parlament s'hauria de posar en valor que Artadi manté el compromís amb Barcelona en comptes de qüestionar la decisió. Borràs ha participat de la consulta interna de JxCat sobre l'acord de govern amb ERC però no ha volgut revelar el sentit del seu vot. Ha dit però, que és un acord fruit de les "renúncies pròpies" i que no ha estat fàcil. Es tracta, segons ha dit, d'un acord de legislatura i no d'investidura perquè es compromet a una "estabilitat".