L’aeroport de Barcelona està a punt per obrir les dues clíniques de proves diagnòstiques de covid-19, que arribaran a temps per a la campanya d’estiu. «Estem a la recta final. Estaran en marxa entre juny i juliol», va assegurar ahir la directora de l’aeroport del Prat, Sonia Corrochano, a Rac1.

«Estem esperant l’autorització final de la Generalitat, que és qui té la competència», va comentar Corrochano, que va precisar la ubicació de les dues clíniques. «Hi haurà un centre de tests a dins de la terminal i un altre a fora, per si no has de volar aquell dia. Te’l fas i t’envien a casa el resultat», va explicar.

En aquestes clíniques es podran fer proves PCR, testos ràpids d’antígens o serològics, testos ràpids d’anticossos i anàlisis clíniques amb preus «competitius i adequats». També comptaran amb una zona per fer la prova i zones d’espera i aïllament. En cas de detectar-se un positiu, s’activaran els protocols d’alerta sanitària establerts.

Segons Corrochano, aquests centres seran especialment útils per als estrangers que necessitin fer-se una prova. La directora del Prat argumenta que els resultarà més fàcil resoldre-ho a l’aeroport que no buscar un laboratori pel seu compte a Barcelona ciutat. Al Prat, l’empresa adjudicatària d’aquest servei ha estat Eurofins Megalab.