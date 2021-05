El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va prendre possessió del seu càrrec ahir a la tarda en un acte sobri al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat. El seu antecessor, Quim Torra, li va imposa la medalla del president davant d’una quarantena d’assistents a l’acte, entre les quals hi havia la presidenta del Parlament, Laura Borràs; el president d’ERC, Oriol Junqueras; el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez; el president d’Òmnium, Jordi Cuixart; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. També es va poder seguir la cerimònia des del Saló Sant Jordi a través d’una gran pantalla.

Cap representant de Vox, Ciutadans i el PPC va acceptar la invitació per assistir a l’acte.

Aragonès va arribat a 1/4 de 9 del vespre a Palau, on va ser rebut per la formació de gala dels Mossos d’Esquadra i el major del cos, Josep Lluís Trapero. Va voler fer un homenatge a l’expresident de la Generalitat Lluís Companys i als servidors públics que han fet front a la pandèmia de covid-19. Per això, va deixar un clavell sobre la llamborda Stolpersteine que es va posar a l’entrada del Palau i va mantenir una breu trobada amb servidors públics relacionats amb la lluita contra la pandèmia, dels àmbits sanitari, educatiu i policial. Entre aquests, hi havia una mosso d’Esquadra de la divisió de violència de gènere de la comissaria de Manresa. Uns moments abans, s’havia aturat davant d’un mural de fotografies de vuit indrets de Catalunya que simbolitzaven les diverses vegueries. La de la Catalunya central estava representada per una imatge de la plaça Major de Vic.

Ni constitució ni rei

Ja al pati dels Tarongers, al pis superior, Borràs va llegir el decret de nomenament després que el Parlament investís Aragonès divendres amb 74 vots a favor de 135 i seguidament Torra li va col·locar la medalla. Es donava la circumstància que l’expresident va ser inhabilitat el setembre passat i portava vuit mesos lluny del Palau de la Generalitat. Aragonès va prometre el càrrec amb aquesta fórmula: «Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat, d’acord amb la voluntat popular de la ciutadania de Catalunya representada al nostre Parlament». Sense esments a la Constitució ni al rei.

Malgrat la senzillesa de la cerimònia, el president va voler donar protagonisme a veus joves i per això hi van actuar el grup Ginestà, que va interpretar «Estimar-te com la terra», i Magalí Sare i Manel Fortià, que van cantar «Els Segadors». A banda de les autoritats, van acompanyar Aragonès alguns membres de la seva família, com la seva esposa, Janina Juli, i la seva filla, Clàudia.

«Alçar de nou el cap»

Pere Aragonès es va comprometre a obrir «una nova etapa» amb un Govern per «alçar de nou el cap». «Toca arremangar-nos sense por de les esgarrinxades», va dir durant el discurs que va pronunciar en prendre possessió del càrrec al Palau de la Generalitat. Va assegurar que «avui comença a caminar una nova Generalitat» que va definir com a «republicana» i «amb un compromís inequívoc de fer més fàcil, amable i feliç la vida de tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya».

Agraïment a Torra

Aragonès va agrair al seu antecessor, Quim Torra, «la seva dedicació al país durant uns anys extremadament difícils» per la pandèmia de covid-19 i la intervenció de la Generalitat el 2017, quan va prendre possessió. També va reivindicar una república catalana «europea i europeista», oberta i «compromesa amb els reptes globals». «Al servei de la seva gent» i de «la felicitat de tota la ciutadania». El nou president desitja obrir una nova etapa basada «en una transformació social, verda, feminista i democràtica», però també d’avanç cap a la consecució «de la república catalana» en què sigui «inevitable l’amnistia i l’autodeterminació».

Aquesta Generalitat «republicana» que vol el president d’ERC s’ha de construir «fent progressar els drets socials i reforçant l’estat del benestar», que «atén tota la ciutadania» i la «cohesiona». Tot i això, va reconèixer que el repte «és majúscul» i que és «plenament conscient de les dificultats», com la crisi econòmica i social.

Fer inevitable l’amnistia

També va recordar el seu compromís d’investidura per «sacsejar el país» i «fer inevitable l’amnistia i l’autodeterminació» malgrat «la situació enormement complicada». «M’hi vaig comprometre i avui començaré a exercir aquest compromís, com he procurat fer sempre: amb humilitat, amb empatia i amb decisió», va afirmar. «El sotrac és gran i durant massa temps no ens ha deixat avançar», va lamentar, per la qual cosa va demanar iniciar aquesta nova etapa «amb tota la urgència». «Hem d’avançar de nou a partir de la recerca del bé comú, de la prosperitat compartida i el benestar per a tothom», va subratllar.

En el seu primer discurs com a president, Aragonès va dir que ho donarà tot per la seva banda per fer possible aquesta nova etapa, i va reconèixer que «el país viu un moment transcendent» amb «una situació complicada» a tots els nivells.

Segons el president, reforçar l’estat del benestar «això és l’autènticament revolucionari» i es va comprometre a lluitar «per la justícia social i la llibertat nacional de Catalunya» sempre «al servei de la gent».