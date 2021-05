La Fiscalia demana un any i vuit mesos d’inhabilitació i una multa de 30.000 euros per a l’expresident Quim Torra en la seva segona causa per desobediència, per desoir una ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè retirés una pancarta amb un llaç groc de la Generalitat.

En el seu escrit, el Ministeri Públic acusa Torra de desobediència pel seu «incompliment desafiador» de l’ultimàtum que el 23 de setembre de 2019 li va donar el TSJC perquè retirés del Palau una pancarta amb un llaç groc que demanava la llibertat dels «presos polítics i exiliats».

Torra va deixar la Presidència de la Generalitat al setembre de l’any passat, després de ser condemnat a any i mig d’inhabilitació per desobediència, en aquest cas per desoir una ordre de la Junta Electoral que li ordenava retirar les pancartes de suport als polítics presos dels edificis públics en període electoral.