La Guàrdia Civil va reivindicar ahir la seva presència a Catalunya, en subratllar que la societat catalana no l’ha de veure com un cos «aliè» i assegurar que respecten totes les ideologies dins de la llei, i va construir ponts per potenciar la seva col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional. Així ho van subratllar el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el nou cap de l’institut armat a Catalunya, el general José Luis Tovar, que ahir va prendre possessió en presència, entre d’altres, del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, en un dels primers actes institucionals als quals ha assistit després de ser restituït al novembre passat, després de la seva absolució per l’1-O. La presència de Trapero a l’acte, al qual no va anar cap representant del nou Govern, adquireix una significació especial, ja que va ser des de la mateixa seu de l’institut armat a Barcelona d’on van sortir els informes pels quals va ser investigat i jutjat per rebel·lió.