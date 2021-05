Els agents econòmics han reclamat un acord entre Aena, la Generalitat, l’AMB i els ajuntaments de Barcelona i del Baix Llobregat propers a l’aeroport del Prat que serveixi per enviar a les institucions europees un missatge «clar i contundent de consens» que justifiqui l’ampliació de la infraestructura mitjançant l’allargament de 500 metres de la tercera pista i la construcció d’una terminal satèl·lit. En el manifest de l’acte convocat per al 2 de juny a Esade a favor de l’ampliació i que ja compta amb més de 200 adhesions, les entitats del món econòmic sostenen que la decisió és «inajornable». «No es pot renunciar a una inversió de 1.600-1700 milions d’euros en una infraestructura que contribueix al 7% del PIB de Catalunya», avisen.

Entre els convocants a l’acte del 2 de juny hi ha les patronals Foment del Treball, Pimec, la Cambra de Comerç de Barcelona, Barcelona Tech City, Mobile World Capital, el Cercle d’Economia, el Círculo Ecuestre, el RACC, Esade i Barcelona Global, entre d’altres, fins a superar les 200 entitats. Totes elles demanen que es confirmi l’ampliació de les instal·lacions per «reforçar» el Prat com a hub internacional.

Segons asseguren en el manifest, que Barcelona esdevingui un hub també es traduiria en un reforç dels aeroports de Girona i Reus per als trajectes punt a punt, en línia amb els altres aeroports europeus.