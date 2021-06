El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, acusa el líder d’ERC, Oriol Junqueras, de voler «tutelar» el president de la Generalitat, el també republicà Pere Aragonès, i es nega a descartar qualsevol via «pacífica» -posant com a exemple el referèndum unilateral de l’1-O- per forçar el diàleg.

En una carta publicada a l’Ara, Sànchez critica el moment triat pel líder d’ERC per fer públic un escrit en què avalava els indults i qüestionava la via unilateral: abans de la primera trobada entre Pedro Sánchez i Aragonès. «Com al cinema mut, Aragonès es va moure davant la pantalla deixant que uns altres hi posessin la lletra», afirma Sànchez.

El dirigent de Junts, que va pilotar les negociacions amb ERC per formar Govern, retreu que el líder republicà hagi fet això després de «setmanes i setmanes parlant dels riscos de tuteles sobre el president de la Generalitat», en al·lusió al debat sobre el paper del Consell per a la República que encapçala Carles Puigdemont durant la present legislatura. Segons Sànchez, l’entrada en escena de Junqueras «pot ser llegida com la gran tutela» sobre Aragonès, ja que dibuixa un terreny de joc «que limita la capacitat d’acció del president i el seu lideratge».

«No és bo per a la institució de la Generalitat que un exvicepresident vulgui tutelar l’actual president, però en qualsevol cas cal deixar clar que la decisió personal expressada en una carta no té la força de modificar l’acord de legislatura entre ERC i JxCat», afegeix.

A partir d’aquest punt, Sànchez defensa que l’independentisme -que admet que fa temps que arrossega discrepàncies «tècniques i estratègiques»- no ha de renunciar a cap via per aconseguir el seu objectiu, encara que prioritzi el diàleg i la negociació amb l’Estat. «Convido a fer autocrítica també sobre aquests comportaments que tantes ferides van deixar en l’independentisme», recalca.

Sobre els indults, Sànchez reivindica l’amnistia com a única solució a la «repressió» i afegeix: «Si m’obren la porta de Lledoners, sortiré, com qualsevol altre pres indultat (...) Si no arriba, esperaré pacient i sense odi».

També el líder de JxCat al Parlament, Albert Batet, va expressar la seva sorpresa per la «falta de coherència» de «certes declaracions que posen en dubte l’estratègia acordada», en una al·lusió velada a la carta de Junqueras, i es va mostrar convençut que Pere Aragonès no acceptarà «tuteles».

La CUP, per la seva banda, respecta l’opinió expressada per Junqueras, però «no la comparteix» i no pensa renunciar a la via de la unilateralitat, va afirmar la diputada Laia Estrada, segons la qual la CUP segueix sense creure en la taula de diàleg entre governs: «no pujarem a un tren que considerem que no va enlloc», va dir.

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, es va sumar a les crítiques i va manifestar ahir que discrepa de la posició de Junqueras i va demanar a ERC que aclareixi els seus plantejaments. En una entrevista a La2 i Ràdio4, va assegurar que tot l’independentisme defensa que el referèndum acordat amb l’Estat seria l’escenari desitjable, però «lamentablement el que no és viable és la via acordada amb l’Estat».

D’altra banda, el Govern central va aplaudir ahir com un «gest important» que va «en la direcció de correcta» la carta de Junqueras. La ministra portaveu del Govern, María Jesús Montero, va apostar per obrir una nova etapa a Catalunya que permeti curar les «ferides» i l’«esquinçament» que va suposar l’1-O.